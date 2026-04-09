La Nazionale italiana di basket 3x3 si prepara a un fine settimana cruciale a Singapore, dove la formazione maschile cercherà di conquistare uno dei tre ambiti pass disponibili per i prossimi Mondiali. Gli azzurri, composti da Dario Masciarelli, Flavio Gay, Andrea Valentini e Carlo Fumagalli, affronteranno nel proprio girone la Nuova Zelanda e l’Egitto, con l’obiettivo primario di accedere alle decisive fasi a eliminazione diretta di domenica.

L’Italia è inserita nel Girone B delle qualificazioni, mentre il Girone A vedrà sfidarsi la Cechia, i padroni di casa di Singapore e il Brasile.

La selezione egiziana si presenta con un roster che include Ramy Abdallah, un veterano che ha già calcato i parquet dei Mondiali di basket tradizionale nel 2014, affiancato da Youssef Refaat, Mido Taha e Ahmed Yasser Abdelrehim Abdelwahab Mohamed. La Nuova Zelanda, d’altro canto, schiera un gruppo di talenti promettenti: Joshua Book, giovane stella della Northern State University, David Lewis, Aidan Tonge e Christian Martin, quest’ultimo già distintosi per la vittoria dell’Asia Cup 2026 proprio sul suolo di Singapore.

Il percorso di qualificazione e il regolamento

Il cammino degli azzurri nelle qualificazioni inizierà con l’incontro contro la Nuova Zelanda, per poi proseguire con la sfida all’Egitto.

Il regolamento prevede che solo le prime due squadre classificate di ciascun girone avranno accesso alle semifinali incrociate. Le formazioni che usciranno vincitrici da queste semifinali otterranno direttamente il prezioso pass per la rassegna iridata. Le squadre sconfitte nelle semifinali avranno comunque un’ulteriore opportunità di qualificazione, disputando uno spareggio per l’ultimo posto disponibile. I Mondiali di basket 3x3 si terranno dall’1 al 7 giugno a Varsavia, in Polonia.

È importante sottolineare che la squadra maschile è l’unica rappresentante italiana in queste qualificazioni, in quanto la Nazionale femminile ha già brillantemente ottenuto la qualificazione diretta ai Mondiali.

Il torneo femminile, che si svolge parallelamente, vede la partecipazione di nazioni come Ungheria, Lituania, Egitto nel Girone A, e Filippine, Singapore e Brasile nel Girone B.

Protagonisti azzurri e aspettative

Tra i giocatori convocati per l’Italia, spiccano i nomi di Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli, entrambi già protagonisti nella conquista della medaglia di bronzo agli Europei del 2025. Tutti i cestisti selezionati si distinguono nei rispettivi club, spesso vantando medie realizzative in doppia cifra, a testimonianza del loro valore. La presenza di avversari esperti e di calibro internazionale, come Abdallah per l’Egitto e i talenti neozelandesi, rende il girone particolarmente competitivo e impegnativo.

La Nuova Zelanda, in particolare, si presenta con credenziali solide, supportate dai recenti successi a livello continentale e internazionale.

L’Italia dovrà quindi affrontare sfide di alto livello per raggiungere l’obiettivo della qualificazione mondiale. L’esperienza maturata e la coesione del gruppo saranno fattori determinanti per superare le insidie del torneo di Singapore e assicurarsi un posto per la prestigiosa rassegna di Varsavia.