La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato i quattro atleti che rappresenteranno l’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 3x3 maschili. L'appuntamento è a Singapore l’11 e il 12 aprile, cruciale per l'accesso alla rassegna iridata. La selezione finale è avvenuta a Roma, al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, sotto la guida di coach Claudio Negri.

I convocati, scelti da una rosa iniziale di otto, sono: Dario Masciarelli (Costone Siena, B Interregionale), Flavio Gay (Scandone Avellino, B Interregionale), Andrea Valentini (Loreto Pesaro, Serie B, con 11.1 punti e 5.7 rimbalzi) e Carlo Fumagalli (Faenza, Serie B, con 6.8 punti, 3.5 rimbalzi e 3.2 assist).

Selezionati per prestazioni ed esperienza nel circuito.

Il percorso degli azzurri a Singapore

L’Italia è inserita nel girone con Egitto e Nuova Zelanda. L'11 aprile, prima partita alle 10:10 italiane contro l'Egitto; la seconda alle 14:30 contro la Nuova Zelanda. Le prime due classificate accederanno alla fase successiva. Le semifinali si giocheranno domenica 12 aprile, tra le 13:00 e le 15:00 italiane. Le vincitrici otterranno il pass diretto per i Mondiali; le sconfitte si giocheranno uno spareggio decisivo per l'ultimo posto.

Contesto delle qualificazioni e atleti di rilievo

Oltre al girone azzurro, il torneo di Singapore include Cechia, Singapore e Brasile nell’altro raggruppamento. Le squadre qualificate si incroceranno in semifinale (1A-2B e 2B-1A).

Tra i convocati, Carlo Fumagalli e Dario Masciarelli si sono già distinti, contribuendo al bronzo europeo del 2025. Tutti i selezionati sono protagonisti nelle loro squadre, spesso con medie in doppia cifra. La Nazionale Italiana femminile è già qualificata alla rassegna iridata e non parteciperà a queste qualificazioni.