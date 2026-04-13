Nonostante un inizio promettente, l’Italia maschile di basket 3×3 non è riuscita a centrare la qualificazione ai Mondiali. Il sogno iridato si è infranto nello spareggio decisivo contro il Brasile, dopo un percorso che aveva acceso le speranze. La squadra, guidata dal coach Claudio Negri e composta da Flavio Gay, Andrea Valentini, Dario Masciarelli e Carlo Fumagalli, aveva dimostrato il proprio valore superando Nuova Zelanda ed Egitto, ma ha poi dovuto arrendersi prima alla Repubblica Ceca e successivamente alla maggiore fisicità brasiliana.

Il percorso azzurro e gli ostacoli incontrati

Il cammino degli azzurri era partito con due importanti successi che avevano fatto ben sperare in una qualificazione diretta. Tuttavia, la sfida contro la Repubblica Ceca si è rivelata altalenante, concludendosi con una sconfitta che ha complicato il quadro. Nello scontro cruciale per lo spareggio, l’Italia ha incontrato il Brasile, una formazione che ha saputo imporre la propria superiorità fisica. Questa caratteristica degli avversari ha di fatto neutralizzato le strategie e la creatività del team italiano, rendendo vano ogni tentativo di accedere alla fase finale del torneo.

Un progetto a lungo termine per il basket 3×3

La mancata qualificazione ha messo in luce una problematica già nota: l’assenza di un gruppo stabile e dedicato esclusivamente al basket 3×3.

Dopo anni caratterizzati da partecipazioni più sporadiche, la Federazione ha ora l’intenzione di imprimere una svolta, orientandosi verso la costruzione di un nucleo di giocatori fissi e la programmazione di confronti internazionali di alto livello. Questa nuova direzione è fondamentale per gettare le basi di un futuro più solido per la disciplina in Italia.

L'opportunità di Los Angeles 2028 e la crescita della disciplina

Un elemento che offre concrete prospettive per il futuro è l’aumento del numero di squadre ammesse al torneo olimpico di basket 3×3. Per l’edizione dei Giochi di Los Angeles 2028, infatti, le partecipanti passeranno da otto a dodici. Questo incremento rappresenta un chiaro segnale della crescente importanza e diffusione della disciplina a livello globale, ma soprattutto un forte incentivo per le federazioni nazionali a investire con maggiore convinzione nel progetto maschile. Per l’Italia, sfruttare questa opportunità richiederà scelte strategiche precise e una continuità d’azione imprescindibile per competere ai massimi livelli.