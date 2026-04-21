Si è concluso a Berlino il sorteggio dei gironi per i Mondiali di basket femminile 2026, che vedranno l'Italia tornare protagonista dopo trentadue anni di assenza. La rassegna iridata, in programma dal 4 al 13 settembre presso la Uber Arena e la Max Schmeling Halle, si allarga per la prima volta a sedici squadre, rispetto alle dodici delle edizioni precedenti.

Le azzurre sono state inserite nel Girone D, un raggruppamento di alto livello che le vedrà affrontare Stati Uniti, Cina e Repubblica Ceca. Gli Stati Uniti, vincitori dell'ultima edizione, si presentano come la squadra da battere, con un roster che si preannuncia ancora più competitivo.

La Cina, pur mantenendo una presenza costante ai vertici internazionali, ha mostrato una minore continuità negli ultimi anni, classificandosi nona alle Olimpiadi 2024 e terza nell'Asia Cup 2025, dopo il secondo posto ai Mondiali 2022. La Repubblica Ceca, storica avversaria dell'Italia, vanta un gruppo di talento, con giocatrici già note al pubblico italiano.

Il percorso dell'Italia e la formula del torneo

La formula dei Mondiali 2026 prevede l'accesso alla fase a eliminazione diretta per le prime tre classificate di ogni girone. La prima si qualificherà direttamente ai quarti di finale, mentre la seconda e la terza disputeranno un barrage, corrispondente agli ottavi di finale. In caso di secondo o terzo posto, l'Italia incrocerebbe le squadre del Girone C, che include Australia, Belgio, Turchia e Porto Rico.

Un eventuale primo posto, che rappresenterebbe un'impresa contro gli Stati Uniti, garantirebbe l'accesso diretto ai quarti contro una formazione proveniente dai gironi A o B.

Il calendario dell'Italia prevede le prime partite il 4, 6 e 7 settembre. In particolare, l'incontro del 6 settembre si terrà alla Uber Arena, ribattezzata per l'occasione Berlin Arena. Il 5 settembre sarà dedicato ai gironi A e B alla Max Schmeling Halle, mentre il 6 settembre vedrà in campo i gironi C e D alla Uber Arena. Dall'8 settembre, la fase a eliminazione diretta si sposterà esclusivamente nella maggiore arena berlinese: l'8 i barrage, il 10 i quarti, il 12 le semifinali e il 13 le finali.

Gli altri gironi e le prospettive internazionali

Il Girone A è composto da Germania, Spagna, Giappone e Mali, con un certo equilibrio tra le prime tre e il Mali che potrebbe sorprendere grazie a talento e fisicità. Nel Girone B si sfideranno Francia, Nigeria, Corea del Sud e Ungheria, promettendo incontri tecnicamente divertenti grazie ai quattro stili di pallacanestro diversi. Il Girone C vede Australia, Belgio, Porto Rico e Turchia, con le prime tre considerate favorite per il passaggio del turno.

Per la squadra guidata da coach Capobianco, partita dalla terza fascia nel sorteggio, il ritorno ai Mondiali di basket femminile rappresenta un traguardo significativo e un'importante opportunità di confronto con le migliori nazionali del mondo.