Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Gianni Petrucci, ha espresso con fermezza la necessità di maggiore attenzione per il basket italiano, in un incontro con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, tenutosi durante la Giunta Coni, dove la sostenibilità del sistema sportivo nazionale è stata al centro del dibattito.

Petrucci ha sottolineato come la crisi del calcio italiano produca effetti anche su altri sport, in particolare sul basket. Al termine della riunione, il presidente FIP ha dichiarato: "Capisco la popolarità del calcio, ma io non posso accettare che il basket aspetti due mesi per avere delle risposte dal Governo, perché noi non abbiamo 50 richieste come il calcio".

Queste parole evidenziano la frustrazione per i tempi di attesa e la percepita disparità di trattamento tra le discipline.

Richiesta di chiarezza e interventi economici

Nel suo intervento, Petrucci ha chiesto al Governo di fornire chiarimenti concreti sulla situazione finanziaria e sui fondi destinati allo sport. "Il Governo ci deve dire quale è la situazione e quali sono i possibili interventi economici e finanziari, altrimenti giriamo tutti a vuoto", ha affermato, sottolineando la necessità di risposte immediate per evitare incertezza. Il presidente FIP ha inoltre ribadito che il basket non può attendere le prossime elezioni della FIGC. "Non possiamo aspettare le prossime elezioni della Figc.

Noi avremo l’NBA Europe, non so se mi spiego. Non siamo la cenerentola del calcio", ha concluso, evidenziando l'importanza degli appuntamenti internazionali.

Sostenibilità dello sport italiano: i temi chiave

Durante la Giunta Coni, il confronto tra Petrucci e il ministro Abodi ha toccato un ventaglio di temi cruciali per la sostenibilità del sistema sportivo professionistico italiano. Tra gli argomenti discussi figurano le infrastrutture sportive, il credito d'imposta, la regolamentazione del betting e la valorizzazione dei vivai giovanili. La richiesta di Petrucci si inserisce in un quadro più ampio, mirando a garantire non solo al basket, ma all'intero movimento sportivo, la giusta attenzione e le risorse. Il presidente FIP ha ribadito la ferma convinzione che il basket meriti pari dignità e considerazione nelle scelte politiche ed economiche.