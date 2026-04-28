In una stagione agonistica che si è estesa da settembre 2025 a marzo 2026, l'atletica leggera ha visto due grandi protagonisti emergere nel World Athletics Cross Country Tour 2025/26. L'italiana Nadia Battocletti ha riconfermato il suo talento, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo assoluto femminile. Sul fronte maschile, il keniano Mathew Kipchumba Kipsang si è imposto, aggiudicandosi il prestigioso titolo.

Il percorso trionfale di Nadia Battocletti

La stagione di Nadia Battocletti è stata caratterizzata da una serie di prestazioni eccezionali.

Ha inaugurato il suo cammino verso la vittoria con un successo convincente ad Atapuerca. Una settimana dopo, ha dimostrato la sua costanza classificandosi al secondo posto ad Alcobendas. Il culmine della sua prima parte di stagione è arrivato con il trionfo ai Campionati Europei di Cross Country, svoltisi a Lagoa. L'inizio del 2026 l'ha vista ancora protagonista, con una vittoria al rinomato meeting Campaccio di San Giorgio su Legnano, consolidando ulteriormente la sua leadership nel tour.

Nella classifica generale femminile, l'etiope Likina Amebaw si è distinta, assicurandosi il secondo posto grazie anche alle sue vittorie a Soria e Amorebieta. Il podio è stato completato dalla keniana Sheila Jebet, che ha replicato la sua eccellente performance della stagione precedente, piazzandosi al terzo posto.

Mathew Kipchumba Kipsang: un dominio incontrastato

Anche la stagione maschile del World Athletics Cross Country Tour ha avuto il suo campione indiscusso in Mathew Kipchumba Kipsang. L'atleta keniano ha dimostrato una superiorità notevole, ottenendo ben tre vittorie in gare di livello Gold del circuito. I suoi successi sono arrivati a Cardiff, Soria e Atapuerca, evidenziando una forma fisica e una strategia di gara impeccabili.

Kipsang ha concluso la stagione in vetta alla classifica maschile, sebbene a pari merito con il burundese Rodrigue Kwizera. Tuttavia, il regolamento del tour ha stabilito che, in caso di parità, il vincitore sarebbe stato determinato dal miglior piazzamento negli scontri diretti, criterio che ha visto prevalere Kipsang.

Il giovane eritreo Saymon Amanuel ha completato il podio maschile, conquistando un promettente terzo posto.

Le regole del World Athletics Cross Country Tour

Il sistema di classificazione del World Athletics Cross Country Tour si basa sui tre migliori punteggi ottenuti dagli atleti nel periodo compreso tra settembre 2025 e marzo 2026. È fondamentale che almeno due di questi risultati provengano da gare ufficiali del World Cross Country Tour. Nel caso specifico della parità tra Kipsang e Kwizera, il regolamento ha previsto una valutazione approfondita degli scontri diretti tra i due atleti e, in subordine, della loro posizione nella classifica mondiale, per determinare il detentore del titolo.