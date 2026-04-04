Una prestazione di altissimo livello per Nadia Battocletti, che sulle strade di Lille, alla vigilia di Pasqua, ha corso i 10 km su strada in un eccezionale tempo di 30:08. L'atleta italiana ha non solo migliorato in modo significativo il suo precedente primato personale di 31:10, ma si è anche fermata a un solo secondo dal record europeo della specialità. Questo risultato la proietta tra le protagoniste assolute del panorama internazionale.

La competizione, caratterizzata da un parterre di atlete di calibro mondiale, ha visto trionfare la keniana Agnes Ngetich con un tempo di 28:58, a poca distanza dal suo stesso primato mondiale di 28:46.

Il podio è stato completato dalle etiopi Diriba Chaltu (30:01) e Hirut Meshesha (30:05), con Battocletti che ha conquistato una lodevole quarta posizione, dimostrando grande competitività.

Battocletti: Ambizione e Versatilità al Vertice

La decisione di Nadia Battocletti di affrontare la gara di Lille non si è rivelata un semplice test, ma una chiara dimostrazione di ambizione e coraggio. L'atleta, reduce dal titolo di campionessa mondiale indoor sui 3000 metri, ha saputo mantenere una lucidità impressionante, reggendo il ritmo serrato di una competizione che ha visto sfidarsi le migliori atlete a livello internazionale. Questa performance sottolinea la sua straordinaria capacità di eccellere su diverse superfici e discipline — dal cross all'indoor, dalla pista alla strada — mantenendo costantemente standard prestativi di altissimo livello.

Eccellenza Italiana anche in Campo Maschile

Anche la gara maschile ha regalato emozioni e risultati di rilievo. La vittoria è stata conquistata dall'etiope Khairi Bejiga con un tempo di 26:51, che ha preceduto i keniani Laban Kiptoo Kosgei (26:59) e Cornelius Konor (27:06), saliti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio. Per quanto riguarda gli atleti italiani, Pasquale Selvarolo ha concluso la sua prova in tredicesima posizione con un tempo di 27:47. Questo risultato lo consacra come il terzo italiano di sempre nella specialità dei 10 km su strada, posizionandosi dietro a due nomi illustri dell'atletica azzurra come Yeman Crippa e Francesco Guerra, a testimonianza di un movimento in crescita.

Il Record Europeo: Un Obiettivo Sempre Più Vicino

Il record europeo dei 10 km su strada rimane un traguardo ambizioso e stimolante. Attualmente, il primato continentale è detenuto dalla britannica Megan Keith, che ha stabilito l'eccellente tempo di 30:07 a Castellón il 22 febbraio 2026. Il fatto che Nadia Battocletti si sia fermata a un solo secondo da questo prestigioso record non solo conferma il suo straordinario stato di forma, ma evidenzia anche la sua crescente ambizione e la sua capacità di competere ai massimi livelli su distanze diverse da quelle tradizionali della pista. La sua performance a Lille è un chiaro segnale delle sue potenzialità future in questa disciplina.