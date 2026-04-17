Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri saranno tra i principali protagonisti del Pegaso Meeting, l'evento di atletica leggera in programma il prossimo 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze. La manifestazione vedrà la partecipazione di alcune delle stelle più brillanti dell'atletica italiana, con Battocletti impegnata sui 1500 metri, una distanza su cui l'atleta sta lavorando intensamente per affinare le proprie prestazioni in vista degli appuntamenti stagionali.

L'azzurra, già argento olimpico e mondiale sui 10.000 metri, vanta un primato personale sui 1500 metri di 3:58.15, stabilito lo scorso anno a Rovereto.

In quell'occasione, si fermò a soli quattro centesimi dal record italiano detenuto da Sintayehu Vissa. Fresca del trionfo sui 3000 metri ai Mondiali Indoor e di una prestazione di rilievo sui 10 km su strada, Battocletti punta a inaugurare al meglio la stagione su pista, con l'ambizioso obiettivo di scendere nuovamente sotto il muro dei quattro minuti e, perché no, tentare l'assalto al primato nazionale.

Anche Leonardo Fabbri si esibirà davanti al suo pubblico, forte del record del meeting nel getto del peso, fissato a 22.91 metri nel 2024. Il campione d'Europa, sebbene reduce da una prestazione meno brillante ai recenti Mondiali Indoor, ha già dimostrato il suo eccellente stato di forma in questa annata agonistica all'aperto, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale con 22.50 metri a Stellenbosch, in Sudafrica.

La gara di getto del peso promette scintille e sarà ulteriormente animata dalla presenza di Zane Weir, che cercherà di perfezionare la sua preparazione in vista degli Europei di agosto.

Il contesto competitivo e i protagonisti

La specialità dei 1500 metri femminili sta vivendo un periodo di particolare fulgore nell'atletica italiana. Oltre a Battocletti, atlete come Marta Zenoni e Gaia Sabbatini sono riuscite a infrangere il prestigioso muro dei quattro minuti. Il primato italiano, che per quarant'anni era rimasto imbattuto, è stato avvicinato più volte nell'ultima stagione, testimoniando la crescita del movimento. Battocletti, dopo aver eguagliato il primato italiano indoor di Zenoni sui 1500 metri a Madrid, si presenta a Firenze con grandi aspettative.

Il Pegaso Meeting, incluso nel calendario del Challenger Continental Tour di European Athletics, conferma il ruolo cruciale dello Stadio Ridolfi nella promozione e nello sviluppo dell'atletica italiana.

Storia e rilevanza del Pegaso Meeting

Il Pegaso Meeting, organizzato dall'Atletica Firenze Marathon, celebra quest'anno la sua seconda edizione fiorentina, ma affonda le radici in una tradizione ben più lunga, iniziata nel 2003 a Castiglione della Pescaia con il nome di Grifone Meeting. Nel corso degli anni, la manifestazione ha visto una costante crescita in importanza e visibilità, acquisendo status internazionale nel 2014. Questa evoluzione ha portato al suo trasferimento, dapprima a Grosseto, poi ad Asti e infine a Firenze nel 2025, dove ha assunto l'attuale denominazione.

Lo Stadio Ridolfi, unico impianto in Italia dedicato esclusivamente all'atletica leggera, ha un passato glorioso, avendo ospitato due edizioni del Golden Gala, l'unica tappa italiana della prestigiosa Diamond League. A riprova della sua centralità nel panorama nazionale, quest'anno l'impianto ospiterà non solo il Pegaso Meeting, ma anche la 116ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti, in programma il 25 e 26 luglio.