La Sir Susa Vim Perugia ha inaugurato con successo la semifinale scudetto della Superlega maschile, conquistando una vittoria fondamentale per 3-1 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Il trionfo, avvenuto al PalaBarton, ha permesso alla formazione umbra di portarsi in vantaggio per 1-0 nella serie, un passo significativo verso la finale.

La cronaca del match: set per set

Il primo set ha visto la Sir Susa Vim Perugia protagonista di una rimonta avvincente. Dopo un inizio in salita, con Piacenza che si era portata avanti sul 4-8, i padroni di casa hanno saputo reagire con determinazione.

Un parziale decisivo di 6-1 ha permesso a Perugia di ribaltare il punteggio e chiudere il set sul 25-23, dimostrando fin da subito una notevole solidità mentale e capacità di gestire i momenti chiave della partita.

Nel secondo parziale, la squadra umbra ha continuato a imporre il proprio ritmo. Dopo aver preso il largo con un eloquente 10-3 nella fase centrale del set, la Sir Susa Vim Perugia ha mantenuto il controllo, gestendo il vantaggio accumulato e chiudendo con un netto 25-21. Questa fase ha evidenziato la superiorità tecnica e tattica dei bianconeri, capaci di esprimere un gioco fluido e incisivo.

La Gas Sales Bluenergy Piacenza, tuttavia, non ha mostrato segni di cedimento e ha reagito con orgoglio nel terzo set.

La formazione emiliana è riuscita a imporsi con il punteggio di 25-20, dimostrando di possedere le risorse per mettere in difficoltà gli avversari e riaprire la contesa. La reazione di Piacenza ha reso la serie non scontata, preannunciando un prosieguo avvincente.

Nonostante la reazione avversaria, la Sir Susa Vim Perugia ha saputo ristabilire le distanze nel quarto e decisivo set. Con grande concentrazione e determinazione, i giocatori di Perugia hanno controllato il gioco, chiudendo i conti sul 25-22 e assicurandosi la vittoria per 3-1. Questo successo ha confermato la capacità della squadra di mantenere alta la pressione e finalizzare gli sforzi nei momenti cruciali.

Performance individuali e prospettive future

Tra i protagonisti indiscussi della serata, Ben Tara si è distinto come il miglior realizzatore per la Sir Susa Vim Perugia, mettendo a segno ben 19 punti. La sua prestazione è stata fondamentale per l'attacco umbro, supportata efficacemente da Plotnytskyi, autore di 18 punti, e da Semeniuk, che ha contribuito con 14 punti. Il trio offensivo ha dimostrato grande affiatamento e incisività, guidando la squadra verso la vittoria.

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza, la risposta è arrivata principalmente da Simon, che ha eguagliato il punteggio di Ben Tara con 19 punti. Nonostante la sua eccellente performance, e l'assenza di Mandiraci che ha pesato sulle rotazioni piacentine, il suo contributo non è stato sufficiente a ribaltare l'esito della partita.

La squadra emiliana ha comunque mostrato carattere e determinazione, elementi che saranno cruciali per le prossime sfide.

La vittoria in Gara-1 permette a Perugia di avvicinarsi alla finale scudetto, ma la reazione d'orgoglio di Piacenza nel terzo set ha chiaramente indicato che la serie sarà tutt'altro che semplice. Il prossimo appuntamento è fissato per Gara-2, che si disputerà giovedì 9 aprile al PalaBanca Sport di Piacenza, dove ci si aspetta un'altra battaglia sportiva intensa e ricca di emozioni.