Le speranze di qualificazione ai playoff dell’United Rugby Championship per il Benetton Treviso sono svanite definitivamente dopo la pesante sconfitta subita in casa, a Monigo, per 15-45 contro il Munster. Un risultato che ha lasciato un profondo segno e ha spinto il giocatore Riccardo Favretto a un’analisi lucida e a un invito alla riflessione collettiva.

Al termine della gara, Favretto ha espresso il bisogno di un esame di coscienza all'interno della squadra. “Cercando di analizzare la partita a mente fredda, in vista del finale di campionato credo che dovremo tornare tutti a casa e guardarci dentro.

Per preparare la prossima partita con la consapevolezza che possiamo fare molto meglio di così”, ha dichiarato, sottolineando come la prestazione non abbia rispecchiato i veri valori del gruppo. “Questa partita non rispecchia a pieno i nostri valori, né quanto siamo attaccati a questa maglia e a questo gruppo”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di ritrovare la propria identità e la determinazione.

Il contraccolpo psicologico derivante dalla recente eliminazione in Challenge Cup, avvenuta contro gli Exeter Chiefs, è ancora palpabile nello spogliatoio trevigiano. Favretto ha riconosciuto la persistenza di questo stato d'animo: “L’amaro in bocca dopo la partita contro Exeter lo abbiamo ancora.

Fa parte del gioco e del nostro mestiere. Dobbiamo essere noi in grado di superarla, sapendo che abbiamo dato tutto in quella partita e che dobbiamo continuare a dare il nostro massimo nelle ultime partite di campionato”. Un messaggio chiaro sulla resilienza e sulla capacità di superare le difficoltà, mantenendo alta la motivazione per gli impegni futuri.

Il prossimo appuntamento: la sfida contro Leinster

L’attenzione del Benetton si sposta ora sul prossimo impegno casalingo, che vedrà la squadra affrontare un’altra delle formazioni più quotate del torneo: il Leinster. Favretto ha rimarcato l’importanza di giocare davanti al proprio pubblico, un fattore che potrebbe fornire una spinta cruciale.

“Leinster è una squadra che conosciamo bene, solida. Il fatto di giocare la gara in casa può darci una spinta in più, soprattutto dopo la performance di ieri. Vogliamo dimostrare al nostro pubblico quanto per noi sia importante”, ha affermato, ribadendo il desiderio di riscatto e di offrire una prestazione all’altezza delle aspettative.

La preparazione per la sfida contro il Leinster sarà meticolosa. “La settimana sicuramente sarà finalizzata ad affinare i dettagli e le cose che non hanno funzionato meglio contro Munster, oltre a soffermarci sui fattori che ci consentiranno di affrontare al meglio una squadra come Leinster”, ha concluso Favretto, delineando un percorso di lavoro intenso per correggere gli errori e massimizzare le proprie potenzialità in vista di un incontro così impegnativo.

La performance dominante del Munster

Il Munster ha risposto con una prestazione autoritaria e convincente, imponendosi con un netto 45-15 a Treviso. La squadra irlandese ha dimostrato la propria superiorità segnando ben sette mete, a fronte delle sole due realizzate dai padroni di casa. Questa vittoria ha permesso al Munster di ritrovare la via del successo in un momento cruciale della stagione, rilanciandosi con decisione nella corsa per i playoff dell'United Rugby Championship.

Le mete che hanno siglato il successo del Munster sono state realizzate da Nash, Farrell, Coombes, Kleyn, Bernasconi, Kendellen, Beirne e Gleeson, evidenziando la profondità e la capacità offensiva della squadra. Per il Benetton, la rete di consolazione è stata firmata da Garbisi. Grazie a questo risultato, il Munster ha consolidato la propria posizione nelle zone alte della classifica del torneo, confermando le proprie ambizioni di alta classifica.