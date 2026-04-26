A Pietrelcina, nella storica Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli”, hanno preso il via i festeggiamenti per la promozione in Serie B del Benevento calcio. Il presidente Oreste Vigorito, affiancato dal presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, ha partecipato di buon mattino alla santa messa. La cerimonia si è svolta nel luogo dove Padre Pio celebrò la sua prima messa, ed è stata trasmessa in diretta su Canale 5.

Al termine della funzione, visibilmente emozionato, Vigorito ha espresso parole significative: “Quella di oggi – ha dichiarato – non è la mia festa, ma la festa della città di Benevento, alla quale sono legato da tempo, e di un’intera provincia.

Io sarò uno spettatore silenzioso che vorrà godersi la giornata. Abbiamo il compito di mantenere gli impegni fin quando ci è possibile, o di dare il massimo di quello che possiamo. Quando si arriva alla festa è giusto cedere il posto a chi ci è stato vicino e anche a chi non lo è stato: i primi perché lo meritano, i secondi per farli pentire.”

Brindisi istituzionale e tradizione locale

Prima di lasciare Pietrelcina, il presidente Vigorito ha condiviso un momento conviviale con il sindaco Salvatore Mazzone e il presidente Lombardi. Il brindisi si è tenuto in occasione dell’“apericarciofo”, un evento organizzato dalla Pro Loco che ha segnato l’apertura della “Sagra del carciofo di Pietrelcina”, riconosciuto come presidio Slow Food.

L’entusiasmo per la Serie B e le celebrazioni in città

La conquista della Serie B ha generato un’ondata di entusiasmo diffuso in tutta Benevento, che si prepara a celebrare questo importante traguardo sportivo con una grande festa collettiva. Le strade, i balconi e i quartieri si stanno già vestendo dei colori giallorossi, simbolo di identità e forte appartenenza. L’Arco di Traiano sarà illuminato con i colori della squadra, un gesto fortemente voluto dall’amministrazione comunale per omaggiare un successo che coinvolge l’intera comunità. È già stato previsto un momento ufficiale di festeggiamento al termine del campionato, che si terrà in un luogo istituzionale e sarà concordato direttamente con il presidente Vigorito.

La stagione regolare si concluderà domenica con la partita contro l’Audace Cerignola. Lo stadio “Ciro Vigorito” è pronto a ospitare l’ultimo atto di questo campionato, con un’atmosfera di festa animata da coreografie spettacolari, il tradizionale pullman scoperto e una Curva Sud in festa. La prevendita dei biglietti procede a ritmi sostenuti: si registrano già oltre 12.000 presenze certe, includendo abbonati, omaggi e biglietti venduti. Settori chiave come Distinti Inferiore, Distinti Superiori e Curva Sud sono completamente esauriti. Rimangono ancora pochi posti disponibili in Tribuna Giallorossa e Tribuna Inferiore, mentre la Tribuna Superiore Scoperta (lato sinistro) offre ancora alcune disponibilità.

Focus sulla partita e la formazione del Benevento

In campo, il Benevento punta a chiudere la stagione regolare con una vittoria, un risultato fondamentale per affrontare al meglio la successiva Supercoppa. Sul fronte infortunati, Manconi è rientrato in gruppo, mentre Maita e Vannucchi rimarranno indisponibili per altri dieci-quindici giorni. La formazione titolare dovrebbe vedere Prisco e Talia a centrocampo, con possibili variazioni tattiche tra il 4‑4‑2 e il 4‑2‑3‑1. In difesa, Saio e Scognamillo sono i favoriti per una maglia, con Borghini in ballottaggio per un posto da titolare. Tra i pali, è confermata la presenza del giovane Esposito. La direzione della partita sarà affidata a Gioele Iacobellis di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Massimiliano Starnini di Viterbo. Il quarto ufficiale sarà Maria Marotta di Sapri e l’operatore FVS Domenico Russo di Torre Annunziata.