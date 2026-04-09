Matteo Berrettini ha concluso il suo percorso agli ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, replicando il risultato della stagione precedente. Nonostante l'eliminazione, il tennista azzurro ha mantenuto invariata la sua posizione nel ranking ATP, attestandosi a 650 punti. Questo gli permette di confermare virtualmente il 90° posto nella classifica che sarà ufficializzata lunedì 6 aprile, un dato cruciale in vista del prossimo Roland Garros.

Il regolamento del prestigioso torneo parigino stabilisce che i primi 104 giocatori del ranking ATP accedano direttamente al tabellone principale, evitando le qualificazioni.

Sebbene alcuni slot siano riservati a tennisti con ranking protetto, il cosiddetto "cut-off" per l'ingresso diretto è stimato attorno alla posizione 97. In tale contesto, il 90° posto di Berrettini si rivela ampiamente sufficiente per assicurargli un posto nel main draw del Roland Garros, scongiurando l'impegno delle fasi preliminari.

La stabilità nel ranking dopo Montecarlo

La performance a Montecarlo ha permesso a Berrettini di mantenere una notevole stabilità nel suo punteggio. L'azzurro ha infatti scartato i 100 punti ottenuti nel 2025, ma ne ha contemporaneamente incamerati altrettanti nell'edizione attuale, lasciando inalterato il suo bottino complessivo. Questa costanza gli consente di attendere con serenità la pubblicazione dell'entry list ufficiale del Roland Garros la prossima settimana.

La sua presenza nella Top 100 mondiale è una solida garanzia per affrontare la stagione sulla terra battuta.

Il tennis italiano nel ranking ATP

Il tennis italiano continua a dimostrare la sua forza e competitività nella nuova classifica ATP. Il paese vanta ben venti giocatori posizionati tra i primi 255 del mondo, un numero che lo colloca al secondo posto a livello globale, superato solo dagli Stati Uniti. All'interno della prestigiosa Top 100, oltre a Matteo Berrettini al 90° posto, spiccano anche Lorenzo Sonego (66°) e Mattia Bellucci (79°). Questo scenario evidenzia un movimento azzurro solido e in costante crescita, con numerosi atleti pronti a consolidare e migliorare le proprie posizioni nei futuri tornei internazionali.