Il giovane astista Simone Bertelli, ventunenne di Torino, continua la sua ascesa nel panorama dell'atletica leggera italiana. Ha recentemente confermato il suo dominio nel salto con l’asta, conquistando per la seconda volta consecutiva il titolo italiano assoluto indoor. La sua prestazione, sebbene non abbia superato il suo primato personale all’aperto di 5,70 m, rappresenta un significativo passo avanti nella sua crescita atletica e lo proietta con ambizione verso i prossimi Campionati Europei di Birmingham.

Il trionfo ad Ancona e la conferma del titolo

Ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, tenutisi al PalaCasali di Ancona tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo, Bertelli ha dimostrato ancora una volta il suo valore. Ha vinto la gara con una misura di 5,63 m, superata al primo tentativo, un risultato che gli ha permesso di riconfermare il titolo assoluto già ottenuto l’anno precedente. In questa competizione, Bertelli è stato l’unico atleta capace di superare la soglia dei 5,60 m, evidenziando la sua superiorità. La sua serie di salti ha incluso anche un 5,38 m, mentre ha tentato, senza successo, di superare i 5,71 m, misura che avrebbe stabilito un nuovo primato personale.

Progressione tecnica e record eguagliato

La vittoria di Bertelli ad Ancona segue un’altra prestazione di rilievo. A Caen, in Francia, aveva eguagliato il miglior salto italiano indoor under 23 di sempre, con la misura di 5,62 m. Questo risultato lo ha avvicinato ulteriormente al suo limite all’aperto e ha confermato la sua costante crescita e la sua competitività nella categoria U23. La misura di 5,63 m registrata ad Ancona rappresenta un ulteriore miglioramento rispetto al suo precedente salto indoor di 5,62 m a Caen, dove aveva raggiunto il record italiano U23 detenuto da Giuseppe Gibilisco. Questi dati sottolineano la sua capacità di mantenere prestazioni di alto livello in contesti diversi e di avvicinarsi progressivamente al suo personale all’aperto.

Obiettivo Birmingham dopo i Mondiali di Tokyo

Dopo aver partecipato ai Mondiali di Tokyo 2025, Simone Bertelli ora rivolge la sua attenzione con grande ambizione agli Europei di atletica leggera. La rassegna continentale si svolgerà a Birmingham dal 10 al 16 agosto 2026. La sua stagione indoor, caratterizzata da una notevole continuità di risultati e da evidenti progressi tecnici, lo pone in una posizione favorevole per affrontare la competizione europea con fiducia e determinazione, puntando a ulteriori avanzamenti nella sua carriera.