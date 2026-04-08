Il Giappone si prepara ad affrontare l’Italia nella sfida di qualificazione alla Billie Jean King Cup 2026, in programma a Velletri. La squadra nipponica scenderà in campo senza la sua stella più nota, Naomi Osaka, e sarà guidata da Moyuka Uchijima. Completano la formazione Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

Le Singolariste Giapponesi

La singolarista di punta è Moyuka Uchijima (84 WTA, ex 47°), che ha raggiunto i quarti a Madrid, battendo Jabeur, Pegula e Alexandrova. Himeno Sakatsume (133 WTA) ha ottenuto un quarto di finale a Hong Kong nel 2025, superando Sofia Kenin.

Nao Hibino (172 WTA, ex 56° nel 2016) vanta tre titoli WTA (Tashkent 2015, Hiroshima 2019, Praga 2023) e una vittoria su Svitolina a Hua Hin nel 2020. Predilige superfici veloci.

La Forza del Doppio

Il doppio giapponese è competitivo con Eri Hozumi, semifinalista agli Australian Open 2017 e finalista al Roland Garros 2018, e Shuko Aoyama, ex numero 4 di specialità, finalista agli Australian Open 2023 e con numerosi successi Slam. Le due hanno giocato insieme nel 2024. Nonostante non abbiano la continuità di coppie come Errani/Paolini, il Giappone ha sei giocatrici nella top 100 di doppio.

I Precedenti con le Azzurre

I confronti diretti nei singolari sono limitati. Moyuka Uchijima: 0-2 con Jasmine Paolini, 1-2 con Lucia Bronzetti; nessun precedente con Cocciaretto o Grant.

Himeno Sakatsume: 0-1 con Paolini; nessun precedente con le altre tre. Nao Hibino: 0-1 con Paolini, 1-0 con Cocciaretto, 1-1 con Bronzetti; nessun precedente con Grant.

La Sfida a Velletri

Il match Italia-Giappone si terrà venerdì 10 e sabato 11 aprile sui campi in terra battuta del complesso Colle degli Dei a Velletri. L’Italia, campione in carica (edizioni 2024 e 2025), difende il titolo. La capitana azzurra Tathiana Garbin ha scelto la terra battuta, sottolineando l'importanza del pubblico e della coesione del gruppo per la squadra.