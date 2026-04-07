L'Italia, forte del suo status di bi-campione del mondo in carica, si trova a dover affrontare una sfida inattesa per la Billie Jean King Cup 2026. Nonostante i trionfi consecutivi nel 2024 e nel 2025, le azzurre dovranno infatti guadagnarsi l'accesso alle Finals attraverso il turno di qualificazione. Il sorteggio ha stabilito che l'Italia ospiterà il Giappone nel primo e unico scontro diretto, che si terrà a Velletri, sul campo in terra battuta del complesso Colle degli Dei, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile. Il programma prevede due singolari il primo giorno, seguiti da un doppio e, se necessario, altri due singolari nella seconda giornata.

Il nuovo format e le wild card

La necessità per l'Italia di scendere in campo per le qualificazioni è dettata dal ritorno al format tradizionale degli scontri diretti in casa-trasferta. Questa modifica regolamentare ha introdotto un cambiamento significativo rispetto all'edizione precedente: è stata assegnata una sola wild card, destinata esclusivamente alla Cina in quanto Paese ospitante delle Finals. Lo scorso anno, invece, le wild card erano due, e una di queste era stata concessa proprio all'Italia, in quanto detentrice del trofeo. Di conseguenza, le azzurre non beneficiano più di un accesso diretto e privilegiato, ma devono conquistare la qualificazione sul campo.

Il precedente della Coppa Davis

Questa dinamica non è affatto estranea al panorama tennistico internazionale, trovando un parallelo nel torneo maschile, la Coppa Davis. Anche in questo contesto, l'Italia ottiene una wild card per le Finals solo ed esclusivamente in qualità di Paese ospitante, e non in virtù del titolo conquistato. Lo status di campione in carica, infatti, garantisce l'esenzione dal primo turno delle qualificazioni, ma non dal secondo. Un esempio recente è la Spagna, che quest'anno ha beneficiato di tale esenzione dopo essere stata sconfitta in finale dagli azzurri nell'edizione precedente.

Dettagli sul percorso di qualificazione

Il percorso di qualificazione alla Billie Jean King Cup 2026 vedrà impegnate quattordici nazioni.

Tra queste, sette sono le squadre che hanno partecipato alle Finals 2025 (escludendo la Cina, già qualificata di diritto come nazione ospitante), e le altre sette sono le vincitrici dei play-off disputati nel novembre 2025. Le sfide si articolano su due giorni: la prima giornata è dedicata a due incontri di singolare, mentre la seconda giornata prevede un incontro di doppio e, qualora fosse necessario, altri due singolari decisivi. Le sette squadre che usciranno vincitrici da questi confronti otterranno l'accesso diretto alle Finals di settembre, mentre le nazioni sconfitte saranno indirizzate ai play-off di novembre, per un'ulteriore opportunità di qualificazione.