La nazionale italiana di tennis femminile si prepara a un appuntamento fondamentale per la Billie Jean King Cup. Le azzurre, detentrici del titolo, affronteranno il Giappone nel turno di qualificazione per accedere alle Finals. La sfida si terrà a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 aprile. Sotto la guida della capitana Tathiana Garbin, l'Italia dovrà dimostrare ancora una volta il proprio valore per proseguire il cammino nella prestigiosa competizione internazionale.

Il programma degli incontri: prima giornata

Il sorteggio ha definito l'ordine delle sfide per la prima giornata, che prenderà il via venerdì 10 aprile dalle ore 12.00. Ad aprire il confronto sarà la numero due italiana, Elisabetta Cocciaretto, che incrocerà la racchetta con la numero uno giapponese, Moyuka Uchijima. A seguire, scenderà in campo la numero uno azzurra, Jasmine Paolini, per affrontare la numero due nipponica, Himeno Sakatsume. Questi due singolari saranno cruciali per stabilire l'andamento della serie.

La seconda giornata: doppio e singolari decisivi

Sabato 11 aprile, a partire dalle ore 11.00, il programma si aprirà con il match di doppio. La coppia italiana sarà composta da Jasmine Paolini e Sara Errani, che sfideranno il duo giapponese formato da Eri Hozumi e Shuko Aoyama.

In caso di parità al termine dei primi tre incontri, la giornata proseguirà con i singolari incrociati: la numero uno italiana, Jasmine Paolini, affronterà Moyuka Uchijima, e successivamente Elisabetta Cocciaretto sfiderà Himeno Sakatsume. Il format prevede dunque un massimo di cinque incontri per determinare la squadra qualificata.

Le convocate: Stefanini al posto di Grant

Per questa importante sfida di qualificazione, la capitana Tathiana Garbin ha selezionato una squadra di alto livello. Le convocate azzurre sono Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucrezia Stefanini, Sara Errani e Lucia Bronzetti. Da segnalare la sostituzione di Tyra Grant con Lucrezia Stefanini, un cambio comunicato dalla Federtennis.

La formazione del Giappone vedrà in campo Moyuka Uchijima, Himeno Sakatsume, Nao Hibino, Eri Hozumi e Shuko Aoyama. L'Italia, forte dei successi passati – finalista nel 2023 e vincitrice nel 2024 e 2025 – punta a confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta nella Billie Jean King Cup, rendendo questo un passaggio cruciale per la stagione tennistica femminile.