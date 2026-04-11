L'Italia del tennis femminile ha centrato la qualificazione alle Finals della Billie Jean King Cup 2026, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama internazionale. Le azzurre, guidate da Tathiana Garbin, hanno superato il Giappone nei Qualifiers disputati sulla terra rossa del Colle degli Dei a Velletri. Il punto decisivo è stato conquistato dal doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno sconfitto Shuko Aoyama ed Eri Hozumi con il punteggio di 6-2 7-5. Questo successo segna la quinta qualificazione consecutiva per la formazione tricolore, che ora punta al terzo titolo di fila dopo le vittorie del 2024 e del 2025.

Le Finals 2026: date, sede e format del torneo

Le Finals della Billie Jean King Cup 2026 si terranno a Shenzhen, in Cina, dal 22 al 27 settembre. Le partite si giocheranno su campi in cemento indoor. Saranno otto le nazioni partecipanti: la Cina, in quanto Paese ospitante, l'Italia e le sei squadre vincitrici dei rispettivi turni di qualificazione. Il torneo adotta una formula a eliminazione diretta, partendo direttamente dai quarti di finale, seguiti da semifinali e finale. Ogni confronto tra le nazioni si svolge in una singola giornata e comprende tre incontri: due singolari (prima le numero due, poi le numero uno delle squadre) e un doppio decisivo, qualora necessario. Il sorteggio per definire il tabellone e gli accoppiamenti delle Finals è previsto per maggio 2026.

Le squadre verranno suddivise in base al ranking ITF.

L'Italia testa di serie numero uno

Grazie agli eccellenti risultati ottenuti nelle scorse edizioni, l'Italia occupa una posizione di vertice nel ranking internazionale. Questa condizione garantirà alle azzurre il prestigioso ruolo di testa di serie numero uno. Tale status è strategico, poiché dovrebbe consentire di evitare l'incrocio con le selezioni più quotate già nei quarti di finale, aprendo un percorso potenzialmente più agevole verso la finale. La squadra italiana, forte delle recenti affermazioni, si presenta dunque come una delle principali candidate alla vittoria finale.

Storia e prestigio della Billie Jean King Cup

La Billie Jean King Cup, la cui storia inizia nel 1963 come Federation Cup e poi nota come Fed Cup fino al 2020, rappresenta la massima competizione mondiale a squadre nel tennis femminile.

Organizzata dalla International Tennis Federation (ITF), la manifestazione ha consolidato negli anni il proprio prestigio e il coinvolgimento internazionale, affermandosi come un appuntamento di riferimento per le migliori nazionali. L'edizione 2026 si preannuncia particolarmente attesa, con la partecipazione di squadre di altissimo livello e una formula che promette spettacolo e competizione serrata.