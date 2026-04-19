Paula Blasi ha scritto una pagina storica nel ciclismo femminile, aggiudicandosi in solitaria l'Amstel Gold Race 2026. L'atleta iberica è diventata la prima spagnola a trionfare nella prestigiosa classica olandese, al termine di una gara combattuta e segnata da condizioni meteo difficili. Il percorso, lungo 157 chilometri da Maastricht a Valkenburg, ha visto una fase iniziale animata dalla fuga di Annelies Nijssen, Nicole Steigenga e Heidi Franz, un tentativo ripreso a 70 chilometri dal traguardo.

La svolta decisiva è avvenuta a 23 chilometri dall'arrivo, quando Blasi, portacolori della UAE Team ADQ, ha sferrato un attacco perentorio sul Cauberg.

L'accelerazione le ha permesso di staccare la neerlandese Nienke Vine, con cui condivideva il comando. Da quel momento, la ciclista spagnola ha mantenuto un ritmo elevato, conservando un vantaggio di circa un minuto anche negli ultimi dieci chilometri, nonostante una violenta grandinata che ha reso la parte finale più impegnativa.

Il podio e le altre protagoniste

Sul podio, alle spalle di Blasi, si è piazzata la polacca Kasia Niewiadoma seconda, regolando in volata Demi Vollering, giunta terza. L'italiana Letizia Paternoster, autrice di una prestazione generosa, ha sfiorato il podio con un ottimo quarto posto, tagliando il traguardo con 43 secondi di ritardo dalla vincitrice e precedendo Noemi Rüegg.

Decima posizione per l'olandese Puck Pieterse.

Per Blasi, ventitreenne catalana, questo successo rappresenta il culmine della sua giovane carriera. La vittoria conferma le aspettative dopo i risultati già ottenuti a livello europeo e mondiale tra le under 23. Il suo attacco solitario, partito a 23 chilometri dal traguardo, ha lasciato senza risposta le principali favorite del gruppo internazionale, dimostrando maturità tattica e fisica.

Il contesto internazionale della classica

L'Amstel Gold Race femminile rappresenta una delle prove più prestigiose del calendario e apre il cosiddetto "Tríptico delle Ardenne". Il successo di Blasi assume un valore ancora maggiore, poiché nessuna spagnola vi era mai riuscita.

La gara, disputata su oltre 157 chilometri, ha visto la partecipazione delle migliori squadre e atlete del panorama mondiale, confermando la crescita del movimento femminile internazionale.

La vittoria di Blasi, nata a Esplugues de Llobregat, si inserisce tra i risultati più significativi della stagione e rilancia le ambizioni della UAE Team ADQ nelle grandi classiche primaverili.