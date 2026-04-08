Il Bologna si prepara per l'andata dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa, giovedì 9 aprile alle 21 allo Stadio Renato Dall’Ara. Il tecnico Vincenzo Italiano, pur in emergenza, è fiducioso: “Il passaggio del turno è fifty-fifty”.

Emergenza e scelte

I rossoblù affrontano la sfida con numerose assenze. Italiano dovrà scegliere tra Heggem o Casale in difesa. A centrocampo, Pobega è favorito su Moro per affiancare Freuler e Ferguson.

Cammino europeo

Nonostante otto sconfitte casalinghe nelle ultime dieci uscite in campionato, il Bologna ha un percorso solido in Europa League.

Dopo la sconfitta iniziale a Birmingham contro l'Aston Villa, ha inanellato undici risultati utili consecutivi (quattro pareggi e sette vittorie, di cui cinque in trasferta), restando imbattuto al Dall’Ara in questa competizione.

L'Aston Villa: precedenti

L'Aston Villa, quarto in Premier League e guidato da Unai Emery, ha già battuto il Bologna due volte: 2‑0 in Champions League (scorsa stagione) e 1‑0 in Europa League (quest'anno). Italiano però sottolinea: “questa sarà un’altra storia”, poiché le sconfitte sono arrivate in gare secche, in trasferta e a inizio stagione.

Arbitri

L'andata sarà diretta dal fischietto svizzero Sandro Scharer, coadiuvato dagli assistenti De Almeida e Erni, con Kanagasingam quarto ufficiale. Gli addetti VAR saranno San e Fahndrich, anch’essi svizzeri.