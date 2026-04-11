Luca Bottazzi, ex tennista e profondo conoscitore del gioco, ha offerto una lucida analisi del recente Masters 1000 di Montecarlo 2026. La sua riflessione si concentra sulla dilagante «Sinner Mania» che sta pervadendo l'Italia, un fenomeno mediatico e commerciale innegabile legato al giovane campione azzurro. Tuttavia, Bottazzi solleva un interrogativo cruciale: quali iniziative concrete si stanno intraprendendo per assicurare un impatto duraturo e una vera trasformazione culturale del tennis italiano, che vada oltre la pur straordinaria parabola di Jannik Sinner?

Il rendimento di Sinner a Montecarlo e le prospettive future

A Montecarlo, Sinner ha confermato il suo status, raggiungendo le semifinali e mantenendo salda la sua posizione tra i primi tre del ranking mondiale. Questo risultato alimenta le speranze di un imminente sorpasso su Alcaraz per la vetta della classifica ATP. Bottazzi, pur riconoscendo la prestazione, invita alla cautela: la sconfitta in un set rientra nella normale statistica di un torneo. È infatti altamente improbabile che un singolo giocatore possa dominare e vincere tutti i grandi appuntamenti su terra battuta, come Montecarlo, Madrid, Roma e il Roland Garros. Pertanto, l'esperto esorta a evitare facili allarmismi che potrebbero minare il piano culturale, educativo e sportivo del movimento.

Il «segreto di Pulcinella»: il brand Sinner motore del tennis italiano

Il vero «segreto di Pulcinella», secondo Bottazzi, risiede nell'evidenza che l'intero movimento tennistico italiano è oggi trainato dal brand Jannik Sinner. È questo fenomeno mediatico a generare visibilità, a stimolare il marketing e a incrementare gli incassi. Tuttavia, l'analista avverte che tale dinamismo rischia di rivelarsi un fuoco di paglia se non viene accompagnato da una narrazione più profonda e da strategie a lungo termine che ne consolidino il valore.

Per una trasformazione culturale e duratura del tennis

Bottazzi propone un autentico «ribaltamento copernicano della mentalità»: è necessario passare da un'enfasi sul tennis come mero spettacolo a una visione che ne esalti l'arte e la scienza del gioco.

Il registro puramente commerciale dovrebbe cedere il passo a quello culturale, con l'obiettivo di costruire un valore stabile e duraturo nel medio e lungo periodo. L'ex tennista, tuttavia, esprime rammarico per la mancanza, nell'attuale ambiente della racchetta, di figure con competenze e profondità intellettuale simili a quelle di maestri come Gianni Clerici o Lombardi, capaci di guidare efficacemente questa indispensabile trasformazione.

Una riflessione critica sull'evoluzione del movimento

Il rischio concreto, evidenziato da Bottazzi, è che l'attuale «Tennis Mania» si riveli una chimera, un'illusione passeggera, e che il concetto di progresso venga erroneamente confuso con quello di sviluppo effettivo.

Richiamando le parole di Wilfred Baddeley, campione di Wimbledon nel lontano 1891, «Il pubblico capisce solo chi vince», Bottazzi conclude con un'interrogativa retorica ma pungente: cosa è stato realmente fatto, nel merito, per far evolvere l'intero ambiente del tennis italiano? La risposta, purtroppo, appare chiara e desolante: nulla di significativo è stato intrapreso in questa direzione.

L'impatto sui giovani e la necessità di strutture solide

Il fenomeno mediatico legato a Jannik Sinner ha generato effetti tangibili anche sul fronte giovanile. In diverse regioni italiane, le scuole tennis hanno registrato un'evidente impennata nelle iscrizioni e un conseguente aumento nella scoperta di nuovi talenti.

Un esempio emblematico proviene da un centro delle Marche, dove una scuola è passata dal 156° posto nel 2022 al 46° in Italia nel 2024, affermandosi come la terza nella regione per standard qualitativi e la 96ª a livello nazionale. Questo boom di adesioni testimonia l'indubbio impatto positivo di Sinner sull'intero movimento. Tuttavia, al contempo, conferma l'urgenza di trasformare questo entusiasmo spontaneo in strutture e programmi formativi solidi, ben organizzati e, soprattutto, duraturi, per capitalizzare al meglio l'onda di popolarità.