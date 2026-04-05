Marie Bouzkova ha conquistato un traguardo storico nella sua carriera, aggiudicandosi il titolo del torneo WTA 250 di Bogotá, in Colombia. Per la prima volta, la tennista ceca trionfa lontano dalla sua città natale, Praga, superando in una finale combattuta l'ungherese Panna Udvardy con il punteggio di 6‑7(6) 6‑2 6‑2. Questa vittoria le permette anche di ritrovare il proprio best ranking.

La finale si è rivelata una battaglia intensa e spettacolare, culminata in quasi tre ore di gioco. Il primo set, in particolare, è stato un vero e proprio marathon, protraendosi per un'ora e venti minuti.

Inizialmente, Bouzkova ha preso il comando con un break immediato che l'ha portata sul 2‑0. Tuttavia, Udvardy ha dimostrato tenacia, reagendo prontamente, recuperando il break e annullando un set point cruciale sul 30‑40. Dopo aver subito una serie di tredici punti consecutivi, la tennista ceca ha mostrato grande carattere, risalendo da un difficile 5‑6 0‑40 e forzando il tie‑break. Anche qui, Bouzkova sembrava avere la partita in pugno, portandosi sul 5‑1, ma l'ungherese non ha mai mollato, annullando due set point consecutivi e aggiudicandosi il parziale con un combattuto 9‑7.

La svolta decisiva nel secondo set

Lo sforzo profuso nel primo parziale ha avuto il suo peso per Udvardy nel secondo set.

Dopo due game iniziali ancora molto combattuti, Bouzkova ha impresso un'accelerazione decisiva, conquistando ben tredici punti consecutivi. Questa striscia le ha permesso di portarsi sul 4‑1, sigillando un break a zero sul 2‑1. Da quel momento in poi, la tennista ceca ha mantenuto saldamente il controllo del gioco, chiudendo il parziale con un netto 6‑2 e ristabilendo l'equilibrio nel match.

Il terzo set: la rimonta e il trionfo finale

Il terzo e decisivo set ha visto Bouzkova affrontare un momento di grande pressione fin dalle prime battute, dovendo annullare ben tre palle break non consecutive. Superato questo frangente critico, la giocatrice di Praga ha saputo imporre il proprio gioco, realizzando un break a 30.

Nonostante il tentativo di rimonta di Udvardy, che è riuscita a risalire fino al 3‑2, Bouzkova ha risposto con un altro break a 15, consolidando il suo vantaggio. Il match si è poi concluso con un game in risposta a zero, permettendo a Marie Bouzkova di alzare le braccia al cielo dopo due ore e cinquantadue minuti di una lotta intensissima.

Analizzando i dettagli della partita, un dato statistico si è rivelato determinante per l'esito finale: Marie Bouzkova ha mostrato una maggiore efficacia al servizio, vincendo il 63% dei punti con la prima (44 su 70), a fronte del 56% di Panna Udvardy (32 su 57). Nonostante la sconfitta in finale, Udvardy ha comunque motivo di essere soddisfatta, avendo raggiunto un nuovo miglioramento nella sua classifica, salendo alla posizione numero 71 WTA.

Contesto del torneo e percorso delle giocatrici

Il WTA Bogotá, conosciuto anche come Copa Colsanitas Colsubsidio, è un prestigioso evento del circuito WTA 250. Si è disputato sulla superficie in terra rossa presso il Country Club di Bogotá, in Colombia, nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 5 aprile 2026. Marie Bouzkova era accreditata come la prima testa di serie del torneo, con un ranking WTA di numero 32 al momento dell'inizio dell'evento. Panna Udvardy, invece, partiva come l'ottava testa di serie, con un ranking di numero 97 registrato il 16 marzo 2026.

Questo successo rappresenta il terzo titolo in carriera per Marie Bouzkova, che aveva già trionfato a Praga nel 2022 e nel 2025. Per Panna Udvardy, invece, la finale di Bogotá ha segnato un importante debutto, essendo stata la sua prima partecipazione a una finale di un torneo del circuito WTA.