La sessantaseiesima edizione della Freccia del Brabante si annuncia all'insegna dell'incertezza, senza un chiaro favorito. La storica corsa in linea, che si snoda per 162,6 chilometri da Beersel a Overijse, prenderà il via alle 13:30. Il percorso, leggermente accorciato rispetto alle edizioni precedenti, presenta ben ventuno muri, tra cui le prime sfide di Alsemberg e Bruineput. Dieci delle diciotto squadre WorldTour saranno al via, con numerosi corridori italiani pronti a recitare un ruolo da protagonisti.

Il tracciato si anima al chilometro novantacinque con l'inizio del circuito finale, da ripetere per tre volte.

Saranno cruciali gli ultimi passaggi sui celebri muri di Hertstraat e Moskesstraat. L'assenza di molti grandi nomi del ciclismo internazionale contribuisce a rendere la corsa estremamente equilibrata, aprendo a diverse possibilità per la vittoria finale. Tra i candidati al successo spiccano il francese Romain Grégoire (Groupama – FDJ United), lo svizzero Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), recente vincitore della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, e il belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates‑XRG), reduce da ottimi piazzamenti nelle classiche di inizio stagione.

I protagonisti italiani e il debutto di Agostinacchio

L'Italia schiera diverse carte importanti. Tra i più attesi figurano Edoardo Zambanini (Bahrain‑Victorious), Marco Frigo (NSN Cycling Team) e Alessandro Covi (Team Jayco AlUla).

Un momento di particolare interesse sarà il debutto tra i professionisti di Mattia Agostinacchio, che affronterà la sua prima gara ufficiale con la maglia della EF Education – EasyPost. La nutrita presenza di corridori nostrani alimenta le speranze di vedere un italiano lottare per le posizioni di vertice.

Il percorso, quasi identico a quello dell'anno precedente, include ventuno salite classificate. Il circuito finale di 19,8 chilometri, da affrontare tre volte, presenta le principali difficoltà: i tratti in pavé di Hertstraat e Moskesstraat, oltre alle ascese di Holstheide e la tecnica S‑Bocht Overijse. Quest'ultima, in particolare, si è dimostrata spesso decisiva, con sei delle ultime sette edizioni risoltesi in volata proprio su questo tratto selettivo.

La storia della corsa e i nomi da seguire

La Freccia del Brabante funge da ponte strategico tra le classiche del Nord e il trittico delle Ardenne, anticipando gare di prestigio come Amstel Gold Race, Flèche Wallonne e Liegi-Bastogne-Liegi. Nelle sue sessantacinque edizioni, ha incoronato cinquantadue vincitori diversi, con Edwig Van Hooydonck detentore del record di quattro successi. L'albo d'oro recente vanta nomi illustri quali Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Tom Pidcock e Remco Evenepoel, quest'ultimo trionfatore dell'edizione 2025 in uno sprint contro Wout van Aert.

Oltre ai già citati, tra i favoriti si segnala anche Tibor Del Grosso, mentre tra gli outsider da tenere d'occhio figurano Tim Wellens e Clément Venturini, insieme a diversi giovani promettenti.

La natura aperta del percorso e l'assenza di un dominatore designato promettono una gara avvincente, con la possibilità di assistere all'emergere di nuovi talenti nel panorama ciclistico internazionale.