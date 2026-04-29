Nei giorni precedenti alla Liegi-Bastogne-Liegi, il nuovo fenomeno del ciclismo Paul Seixas ha catalizzato l’attenzione degli appassionati e dei media specializzati, soprattutto dopo le sue eclatanti vittorie vittorie al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone. L’interesse era tutto rivolto a capire fino a che punto avrebbe potuto spingersi durante la “Doyenne” nella sfida al dominatore incontrastato delle ultime stagioni del ciclismo, Tadej Pogacar.

'Pogacar voleva dimostrare chi è il campione del mondo'

Intervistato da Feltet.dk, Matti Breschel, ex professionista danese e ora Ds della EF, ha offerto un’analisi dettagliata della situazione, sottolineando come Tadej Pogačar sia stato determinato non solo a vincere, ma anche a lanciare un chiaro segnale al giovane francese.

"Sembrava volesse rimetterlo al suo posto," ha affermato Breschel. "Non si trattava solo di conquistare la gara, ma di mostrare chi è il vero campione del mondo."

Secondo Breschel, la crescente attenzione mediatica su Seixas potrebbe aver infastidito Pogačar. "Prima della Liegi, tutti parlavano esclusivamente di Seixas. Nessun corridore poteva attraversare la zona mista senza ricevere domande sul suo conto. In un certo senso, questo deve aver dato fastidio a Pogačar," ha commentato.

Il confronto decisivo è arrivato sulla salita iconica della Redoute, cuore pulsante della Liegi-Bastogne-Liegi. Qui Pogačar ha attaccato con decisione. Solo Seixas è riuscito a seguirlo, mantenendo un ritmo impressionante.

I due hanno scalato la salita in un tempo record di 3 minuti e 45 secondi, circa 13 secondi più veloce rispetto all’edizione precedente, con una potenza media di 8,7 watt per chilogrammo.

Per Breschel, vedere un ragazzo così giovane resistere all’andatura di Pogačar è stato inaspettato. "È stato sorprendente che riuscisse a tenere il suo passo sulla Redoute. Un’impresa pazzesca," ha detto.

'Seixas è qui per restare'

Il momento che ha risolto la corsa è arrivato più avanti, sulla Roche aux Fauchons, dove Pogačar ha definitivamente staccato Seixas, andando poi a vincere la corsa. Nonostante la sconfitta, la prestazione del giovane francese ha confermato il suo status di assoluto fenomeno, attirando ancora più interesse e aspettative.

"È impossibile ignorarlo ormai," ha sottolineato Breschel. "Paul Seixas è qui per restare. Un talento del genere non mente, anche se non sappiamo ancora qual è il suo limite reale."

Dopo la gara, Breschel ha raccolto ulteriori dettagli dal suo corridore Alex Baudin, amico e compagno di allenamenti di Seixas. "Mi ha detto che questo inverno Paul ha migliorato le sue prestazioni di 20 watt al mese. È un progresso incredibile," ha rivelato Breschel, lasciando intravedere un potenziale ancora tutto da scoprire.

Alla luce di questi dati e delle performance in crescita costante, la domanda che ora si pone è: Paul Seixas sarà al via del Tour de France questa estate? E soprattutto, sarà pronto per un nuovo, appassionante duello con Tadej Pogačar? L’attesa cresce, mentre il giovane francese continua la sua ascesa verso le vette del ciclismo mondiale.