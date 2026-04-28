Il Brighton & Hove Albion ha svelato il progetto per il primo stadio di calcio femminile appositamente costruito in Europa. L'innovativo impianto sorgerà a Bennett’s Field, accanto all’Amex Stadium, collegato da una passerella pedonale. Con una capienza minima di 10.000 posti, l'iter autorizzativo è già avviato, puntando all'inaugurazione per l'inizio della stagione 2030-31. Zoe Johnson, direttrice generale del settore femminile del club, ha dichiarato: “La prospettiva di uno stadio costruito su misura, esclusivamente per le giocatrici, lo staff e le tifose, è incredibilmente entusiasmante”.

Questo progetto è unico nel suo genere nel Regno Unito e in Europa, e uno dei soli tre al mondo.

Il design è pensato per le esigenze dell'élite: spogliatoi, standard del campo e aree di recupero di alto livello. L'esperienza sarà particolarmente accogliente per le famiglie e i nuovi spettatori, con sale allattamento, fasciatoi, zone passeggini, spazi comuni per eventi e un parcheggio sotterraneo. Attualmente, la squadra femminile disputa la maggior parte delle partite di Women’s Super League al Broadfield Stadium del Crawley Town, a circa 32 chilometri, giocando solo occasionalmente all’Amex. Il nuovo stadio offrirà finalmente una casa dedicata.

Contesto Internazionale

L'iniziativa del Brighton si inserisce in un panorama globale dove strutture simili sono rare.

Negli Stati Uniti, le Kansas City Current giocano già da due stagioni nel CPKC Stadium, il primo stadio al mondo progettato per il calcio femminile. La nuova franchigia Denver Summit sta costruendo un impianto atteso per il 2028. Il progetto del Brighton & Hove Albion si allinea a questa crescente professionalizzazione e visibilità del calcio femminile.

Dettagli e Tempistiche

L'approvazione del consiglio locale risale all'ottobre 2023, ma la presentazione ufficiale è avvenuta solo ora. Lo stadio sarà il primo in Europa a essere specificamente pensato per atlete e tifose, con aree dedicate e spazi inclusivi per famiglie e nuovi spettatori. Sebbene l'apertura fosse inizialmente prevista per la stagione 2027-28, l'obiettivo attuale è l'inizio della stagione 2030-31.