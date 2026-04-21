Federica Brignone, protagonista indiscussa della stagione sciistica culminata con i due ori olimpici in superG e gigante ai Giochi di Milano Cortina 2026, ha fornito importanti aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche. Questi progressi giungono dopo il grave infortunio subito nell'aprile 2025 in Val di Fassa. A margine dei Laureus World Sports Awards di Madrid, la sciatrice valdostana ha raccontato il suo impegnativo percorso di recupero, evidenziando come la priorità sia ora la salute personale e il pieno ristabilimento fisico.

La campionessa ha rivelato che il periodo immediatamente successivo alle competizioni è stato particolarmente arduo.

"Inizio a stare un po’ meglio. Il primo mese post-gare è stato un po’ tosto, perché non sembrava che ci fossero molti miglioramenti", ha dichiarato Brignone. Ha poi aggiunto: "Adesso va un po’ meglio, mi sto curando, sono tornata al J Medical una/due volte a settimana. Stiamo lavorando per far migliorare la situazione della mia gamba". Il percorso di riabilitazione, avviato proprio presso la struttura torinese del J Medical, prosegue con determinazione, nonostante le difficoltà legate agli impegni e all'indispensabile necessità di concedere il giusto tempo alla guarigione.

Il difficile cammino verso il pieno recupero

Durante l'ultimo FISI Media-Day, Brignone aveva già illustrato la complessità di aver concluso la stagione.

"Ad Andorra non è andata come volevo io, avrei voluto concludere la stagione sino alle Finali. Non guardo spesso le immagini delle Olimpiadi, anche se è emozionante. Il mio percorso è stato duro e terribile, era già un regalo essere alle Olimpiadi", aveva ammesso. Dopo aver spinto il fisico oltre ogni limite per raggiungere i risultati olimpici, la sciatrice si concentra ora sulla fisioterapia e sulla propria salute. "Ho tanto lavoro da fare, non solo per tornare in pista, ma per la mia salute personale. Sono sempre in fisioterapia a Torino, è dura dare tanta continuità a causa dei vari impegni. Devo dare tempo alla guarigione, pensando giorno per giorno", ha ribadito, enfatizzando un approccio graduale.

Il ritorno al J Medical: applausi e determinazione

Il ritorno di Federica Brignone al J Medical, la struttura situata all'interno dell'Allianz Stadium di Torino, è stato accolto con un'accoglienza calorosa, tra applausi e abbracci dello staff medico. La campionessa aveva già svolto qui la lunga riabilitazione dopo l'infortunio del 2025 e ora prosegue il suo percorso verso il recupero completo. L'impresa di vincere due ori olimpici a meno di un anno dal grave incidente testimonia la sua incrollabile determinazione e forza d'animo. L'atleta guarda al futuro con l'obiettivo di tornare in piena forma, procedendo con cautela e ascoltando le esigenze del proprio corpo.