Nel tennis maschile attuale, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz dominanti, la questione sul prossimo vincitore di un Grande Slam è centrale. Sergi Bruguera, ex campione del Roland Garros, ha indicato Alexander Zverev come principale candidato tra i rivali. Bruguera ha sempre creduto nel potenziale di Zverev per uno Slam: "È l’unico che ha sempre lavorato molto, con l’ambizione di vincere gli Slam; ci è andato vicino diverse volte. Al Roland Garros ha portato Carlos al quinto set, ma gli è sempre mancato quel piccolo qualcosa. Per me è l’unico che, quando ha affrontato loro due, ha sempre provato a competere davvero".

Ha anche riflettuto sulla pressione: "La gente gli chiede quel primo Slam, ma il tempo passa. Sicuramente questo gli pesa nella testa, soprattutto quando tutti glielo ricordano ogni giorno".

Ricordando la loro collaborazione, Bruguera ha descritto le sfide: "Quando ho iniziato a lavorare con lui veniva da un momento molto difficile, stava male, ma abbiamo subito trovato un’intesa. Abbiamo iniziato a Miami, dove ha raggiunto i quarti di finale, lì ha preso il COVID. Poi abbiamo fatto una stagione sulla terra battuta eccezionale, finché non si è storto la caviglia nella semifinale di Parigi contro Nadal. In quel momento era al massimo della forma: in quella partita poteva succedere di tutto. Se avesse vinto quella semifinale… chissà.

Poi ci sono voluti sei mesi per recuperare e molto tempo per tornare al livello precedente". Questi episodi evidenziano come Zverev abbia sfiorato la vittoria nei Grande Slam, spesso frenato da sfortuna e pressione, rallentando il suo ritorno ai massimi livelli.

Il parere di Panatta e Bertolucci

Il dibattito sulle possibilità di Zverev di conquistare uno Slam è stato arricchito dai commenti di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci. I due ex tennisti hanno analizzato la sconfitta di Zverev nella semifinale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz, evidenziando alcune lacune caratteriali. Panatta ha osservato: "Alcaraz è stato lì. Ha detto: ‘Ora mi passano i crampi’. E gli sono passati davvero. Però devo dire che Zverev per l’ennesima volta si è rivelato… diciamo che non è un cuor di leone".

Bertolucci ha aggiunto: "Non è un vincente. Uno come lui, in quel game al servizio, deve portare a casa due ace. Aveva un dritto comodo in mezzo al campo ed è finito in rete. In quei momenti si vede la differenza tra il grande campione e il bel giocatore. Ci sono delle categorie di differenza tra i due. Se non ha mai vinto uno Slam, un motivo ci sarà". Queste dichiarazioni offrono una prospettiva critica sulle prestazioni di Zverev nei momenti decisivi.

Le valutazioni di Bruguera, Panatta e Bertolucci delineano la complessità del percorso di Alexander Zverev, un tennista che unisce ambizione e talento a una persistente difficoltà nel compiere il definitivo salto di qualità nei tornei più prestigiosi.