Le autorità di Buenos Aires hanno imposto con effetto immediato il divieto dell’uso dei “papelitos”, i tradizionali coriandoli di carta lanciati dagli spalti, all’interno di tutti gli stadi della capitale. Questa drastica decisione è stata presa in seguito a un principio di incendio scoppiato durante il sentito derby tra River Plate e Boca Juniors, noto come Superclásico, tenutosi allo Stadio Monumental.

Le motivazioni del divieto e l'incidente

Il Comitato per la sicurezza del calcio della capitale ha giustificato il provvedimento con una “completa valutazione del rischio” e per “rigorose ragioni di pubblica sicurezza”.

L'incidente che ha portato al divieto si è verificato quando un rogo, presumibilmente innescato da un mozzicone di sigaretta, è caduto su un accumulo di coriandoli a terra. Le fiamme hanno rapidamente distrutto un sedile, generando panico tra gli spettatori, prima di essere prontamente spente dai vigili del fuoco intervenuti con gli estintori.

Ambito di applicazione e impatto culturale

Il provvedimento si estende a tutti gli impianti sportivi situati nel perimetro della città di Buenos Aires, un’area che conta circa tre milioni di abitanti. Questo include circa mezza dozzina di importanti stadi appartenenti a club di spicco della Liga argentina, tra cui il River Plate, il Boca Juniors, il Vélez Sarsfield e il San Lorenzo.

È importante notare che stadi come quelli del Racing e dell’Independiente, sebbene facenti parte dell’area metropolitana, ricadono al di fuori della giurisdizione diretta del Comitato che ha emesso il divieto.

La “pioggia di coriandoli” all’ingresso in campo delle squadre rappresenta un’immagine iconica e profondamente radicata nella cultura del calcio argentino. La stampa locale ha evidenziato l’enorme sforzo organizzativo dietro a questa tradizione: per l’ultimo Superclásico, i tifosi del River, insieme ad associazioni e simpatizzanti, hanno dedicato circa tre settimane alla preparazione manuale di circa cinquanta tonnellate di carta, destinata a essere lanciata dagli spalti.

La prevenzione al centro della decisione

Il divieto è stato adottato in via preventiva, proprio per scongiurare il ripetersi di simili incidenti. L’episodio del Superclásico, con l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e il conseguente panico, ha messo in luce il rischio potenziale che i coriandoli possono rappresentare in contesti di grande affollamento. Le autorità cittadine hanno sottolineato che, sebbene il club ospitante avesse predisposto specifici protocolli di emergenza, l’incidente ha evidenziato chiaramente la necessità di misure più stringenti per garantire la sicurezza degli spettatori.