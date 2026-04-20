Nicolò Bulega si conferma il protagonista indiscusso del Mondiale Superbike 2026. Il pilota italiano, in sella alla sua Ducati ufficiale, ha letteralmente dominato il Gran Premio d’Olanda sul leggendario circuito di Assen, mantenendo la sua invincibilità dall'inizio della stagione. Con questa ennesima vittoria, Bulega ha eguagliato lo storico record di tredici successi consecutivi, un primato che fino a poco tempo fa era detenuto unicamente da Toprak Razgatlioglu.

La traiettoria di Bulega in questa stagione è stata finora impeccabile: dal primo weekend in Australia, il talento classe 1999 non ha mai concesso nulla agli avversari, collezionando nove vittorie su nove segmenti disputati, a cui si sommano i trionfi già conquistati nella fase conclusiva della passata annata sportiva.

Il suo dominio incontrastato ad Assen, dove ha condotto la gara dalla partenza al traguardo, ha ulteriormente consolidato la sua leadership in classifica, alimentando le riflessioni su un campionato che, per molti, appare già ampiamente indirizzato.

Una sfida contro sé stesso

In vista della prossima tappa a Balaton, l’obiettivo primario di Bulega è chiaro: superare il record di Razgatlioglu, tagliando il traguardo dei quattordici successi consecutivi, una cifra mai raggiunta da nessun altro pilota nella storia della Superbike. Sebbene alcuni commentatori lamentino un campionato già deciso e una stagione priva di vera suspense, la crescita esponenziale di Bulega è innegabile, frutto anche del confronto diretto con rivali di calibro come Razgatlioglu.

Il giovane pilota emiliano è considerato da molti un futuro protagonista della MotoGP, ma per il momento la sua dedizione e la sua concentrazione rimangono saldamente ancorate alla categoria attuale.

"La stagione è lunga, e tocca lottare ogni segmento come se fosse l’ultimo, come se fosse decisivo nonostante i tanti punti di vantaggio", è il monito che risuona nel paddock. In questa fase di apparente "dolce noia", Nicolò Bulega trova l'opportunità di affinare ulteriormente le sue capacità, preparandosi ad affrontare nuove sfide e un possibile, futuro, passaggio nella classe regina del motociclismo.

La gara di Assen e i protagonisti

Nella Superpole Race di Assen, Bulega ha confermato la sua superiorità, partendo dalla pole position e mantenendo saldamente il comando per l'intera durata della corsa.

Nonostante alcune sporadiche gocce di pioggia nelle battute finali abbiano leggermente ridotto il suo margine, il pilota Ducati ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 1,742 secondi sugli avversari. Il podio è stato un trionfo per la casa di Borgo Panigale, con Iker Lecuona e Sam Lowes a completare una tripletta Ducati. Alvaro Bautista si è classificato quarto, mentre tra gli altri piloti italiani si sono messi in evidenza Danilo Petrucci e Andrea Locatelli, quest'ultimo protagonista di un avvincente duello nelle ultime curve. Con un distacco di ben 64 punti in classifica generale, Bulega si impone come il riferimento assoluto di questa stagione del Mondiale Superbike.