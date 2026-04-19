Nicolò Bulega ha scritto un nuovo capitolo nella storia della Superbike, trionfando in Gara 1 del Gran Premio d’Olanda sul circuito di Assen. Il pilota italiano ha conquistato la sua undicesima vittoria consecutiva, avvicinandosi al record assoluto di tredici successi di fila detenuto da Toprak Razgatlıoğlu. La gara si è svolta in condizioni variabili, con la pioggia che ha reso la lotta per la vittoria ancora più avvincente.

Bulega ha dovuto affrontare un duello serrato con il compagno di squadra Iker Lecuona, che nelle fasi iniziali era riuscito a prendere il comando.

Lecuona, con una partenza migliore, ha mantenuto la testa per alcuni giri, ma Bulega è rimasto incollato e, nonostante le difficoltà causate dalle prime gocce di pioggia, ha saputo reagire con determinazione, riprendendosi la leadership negli ultimi giri. Sam Lowes, anch'egli protagonista della bagarre, si è avvicinato ai due di testa durante la pioggia, ma non è riuscito a sferrare l’attacco decisivo, chiudendo terzo e completando un podio interamente Ducati insieme ad Álvaro Bautista, che ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

I protagonisti di Gara 1 e la classifica

Alle spalle dei primi quattro, si sono piazzati Alex Lowes su Bimota, Andrea Locatelli su Yamaha e Miguel Oliveira su BMW.

Lorenzo Baldassarri ha concluso la gara in ottava posizione, seguito da Tarran Mackenzie e Xavi Vierge. Per Danilo Petrucci, invece, la giornata è stata particolarmente difficile: penalizzato da una partenza anticipata e da un errore nell’esecuzione del doppio long lap, ha terminato fuori dalla zona punti, classificandosi diciottesimo. Anche Jonathan Rea, impegnato come test rider Honda, ha continuato a faticare, non riuscendo a entrare tra i primi.

La gara è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e manovre spettacolari, in particolare nelle posizioni dalla sesta in poi, con Andrea Locatelli a guidare il gruppo degli inseguitori. Tra i piloti che hanno raccolto punti figurano anche Thomas Bridewell, Remy Gardner e Alberto Surra, mentre sono rimasti fuori dalla zona punti nomi di rilievo come Garrett Gerloff e lo stesso Petrucci, a testimonianza dell'elevato livello di competitività.

Bulega consolida la leadership e punta al record

Con questo importante successo, Bulega rafforza ulteriormente la sua leadership nel mondiale Superbike, portando a sessantuno i punti di vantaggio su Lecuona, che si conferma il primo degli inseguitori. Il pilota Ducati si avvicina così al primato storico di tredici vittorie consecutive, un traguardo che potrebbe raggiungere nelle prossime gare. La giornata di Assen proseguirà con la Superpole Race e Gara 2, in programma rispettivamente alle 11:10 e alle 15:30, offrendo ulteriori opportunità di spettacolo e lotta per il campionato.

Il dominio Ducati si è confermato anche in questa tappa olandese, con ben tre moto della casa italiana nelle prime quattro posizioni e una prestazione corale che sottolinea la forza e l'efficacia del team.

L’attenzione si sposta ora sulle prossime sfide, dove Bulega avrà l’opportunità di entrare ancora più profondamente nella storia della Superbike, consolidando la sua posizione di assoluto protagonista.