La sconfitta del Borussia Dortmund contro l'Hoffenheim ha modificato significativamente lo scenario della Bundesliga, aprendo la strada al Bayern Monaco per assicurarsi il titolo di campione già domani. La sconfitta per 2-1 in trasferta, subita nella trentesima giornata di campionato, rappresenta il secondo insuccesso consecutivo per la squadra di Dortmund, creando un'opportunità cruciale per i loro rivali bavaresi di conquistare l'ambito trofeo.

L'andamento del match e i momenti chiave

L'incontro ha visto l'Hoffenheim sfruttare due calci di rigore, uno per tempo, per avere la meglio sul Borussia Dortmund.

Andrej Kramaric si è rivelato il giocatore decisivo, trasformando il primo tiro dal dischetto al 42° minuto. Il suo secondo rigore, anch'esso trasformato con successo, è arrivato in pieno recupero, all'ottavo minuto di extra time, a seguito di un fallo di mano in area. Prima di questo drammatico finale, Serhou Guirassy era riuscito a pareggiare momentaneamente il punteggio per il Dortmund all'87° minuto, riaccendendo brevemente le speranze per gli ospiti.

Le implicazioni in classifica per il titolo

A seguito di questa sconfitta cruciale, il Borussia Dortmund rimane fermo a 64 punti nella classifica di campionato. Anche se la squadra dovesse ottenere un percorso perfetto nelle restanti quattro partite, assicurandosi la vittoria in tutte, il loro massimo punteggio raggiungibile sarebbe di 76 punti.

Questo totale li porterebbe solo a eguagliare l'attuale punteggio del Bayern Monaco. Tuttavia, la differenza reti superiore del Bayern Monaco, un impressionante +78 contro il +30 del Dortmund, fornisce un vantaggio sostanziale. Questo divario significativo implica che anche un solo punto dalla loro prossima partita contro lo Stoccarda sarebbe sufficiente per il Bayern per assicurarsi matematicamente il titolo di campione.

Il Bayern a un passo dal 35° titolo

L'esito della partita, caratterizzato dai due rigori decisivi di Kramaric – incluso quello nei minuti finali – non solo ha garantito all'Hoffenheim una vittoria significativa, ma ha anche spianato la strada al Bayern Monaco. Con un solo punto necessario contro lo Stoccarda, il Bayern è a un passo dal conquistare il suo trentacinquesimo titolo in Bundesliga, a testimonianza della loro costante egemonia nel massimo campionato tedesco. Questo scenario sottolinea il profondo impatto della recente performance del Dortmund sulla corsa al campionato.