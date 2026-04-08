Il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha rivolto un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dichiarando con orgoglio: “Abbiamo fatto innamorare l’Italia”. Questa affermazione, carica di emozione e significato, è giunta nel contesto del bilancio conclusivo dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, evidenziando il profondo impatto emotivo e simbolico che l’evento ha avuto sull’intero Paese.

Un bilancio di successo per i Giochi invernali

Buonfiglio ha sottolineato con enfasi come l’Italia abbia “fatto una bella figura” sulla scena internazionale, grazie all’innovativo concetto dei Giochi diffusi.

Questo successo è stato possibile grazie all’impegno sinergico di numerosi attori: i territori coinvolti, i comuni, le regioni, i tedofori e l’indispensabile contributo dei volontari. Il presidente del Coni ha elogiato in particolare l’efficienza dei trasporti, la sicurezza, descritta come “presente ma non visibile”, l’accoglienza nei villaggi olimpici e l’eccellenza della qualità del cibo, elementi che hanno raccolto “complimenti da tutti” i partecipanti e gli osservatori internazionali.

Non solo l’organizzazione, ma anche i risultati sportivi hanno contribuito a elevare il prestigio dell’Italia. “Con i risultati abbiamo reso grande l’Italia”, ha affermato Buonfiglio, evidenziando il lavoro congiunto e meticoloso di federazioni sportive, gruppi sportivi militari, la preparazione olimpica, l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport e un robusto supporto sanitario, il tutto sostenuto dall’importante contributo economico del governo.

Milano-Cortina 2026: un’Olimpiade da “trenta e lode”

Durante la conferenza stampa di chiusura dei Giochi, Buonfiglio ha celebrato l’edizione definendola “un’Olimpiade da trenta e lode”. L’Italia ha brillato nel medagliere, conquistando un totale di trenta medaglie, di cui ben dieci d’oro, un risultato che ha permesso di superare lo storico record stabilito a Lillehammer. Questo eccezionale traguardo, ha spiegato il presidente, è la dimostrazione di un sistema sportivo nazionale capace di lavorare in maniera coesa, ascoltando le esigenze e agendo con efficacia ed efficienza. Il successo non è stato solo numerico, ma ha rafforzato l’immagine di un’Italia unita e determinata.

Buonfiglio ha inoltre richiamato il messaggio di fine anno del Presidente Mattarella, evidenziando come “con questa Olimpiade anche noi abbiamo contribuito ad arricchire la storia della nostra Repubblica”.

Ha sottolineato il ruolo affettuoso e la competenza dimostrata dal Capo dello Stato, che, insieme alla premier Meloni, ha ricevuto l’importante Ordine Olimpico d’Oro dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), un riconoscimento che sigilla il valore istituzionale e il sostegno al movimento olimpico.

Il ruolo del Presidente Mattarella e il valore istituzionale

Le parole di Buonfiglio si inseriscono in un contesto che ha visto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, assumere un ruolo non solo simbolico ma di costante e tangibile sostegno allo sport italiano. Il suo messaggio di fine anno ha saputo cogliere e valorizzare l’importanza dei valori olimpici e la passione intrinseca che anima l’Italia, contribuendo in maniera significativa a rafforzare il senso di unità e l’orgoglio nazionale attorno all’evento.

Il riconoscimento dell’Ordine Olimpico d’Oro, conferito sia al Presidente Mattarella sia alla premier Meloni, ha rappresentato un segnale istituzionale di grande forza, che ha messo in luce e valorizzato il contributo fondamentale delle istituzioni al successo complessivo dei Giochi invernali.