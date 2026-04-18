La Cadillac torna protagonista nel FIA World Endurance Championship (WEC) con il team Hertz JOTA, schierando due vetture nella stagione che si apre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Dopo aver conquistato la sua prima storica vittoria nel Mondiale a San Paolo, la compagine inglese, al secondo anno con il marchio americano, si presenta con importanti aggiornamenti tecnici e una formazione piloti rinnovata, puntando al primo titolo iridato.

Durante l’inverno, gli ingegneri Cadillac hanno lavorato intensamente sull’aerodinamica della V-Series.R, concentrandosi in particolare sull’area posteriore dell’auto per ottimizzare le prestazioni.

I risultati di questo sviluppo sono già evidenti: la vettura ha ottenuto un solido secondo posto a Daytona e un terzo a Sebring nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Questi successi fanno ben sperare per il Mondiale WEC, dove General Motors vanta già una vittoria in tre stagioni, ottenuta a San Paolo dopo una pole position di rilievo. La Cadillac n. 31 Whelen Engineering ha inoltre conquistato il titolo IMSA nel 2023, a conferma della competitività del prototipo americano su più fronti.

Novità nella formazione e obiettivi ambiziosi

Il team Hertz JOTA si presenta a Imola con alcune significative novità nella line-up piloti. Jack Aitken prende il posto di Jenson Button sulla Cadillac n. 38, affiancando Sébastien Bourdais ed Earl Bamber.

Quest'ultimo, tuttavia, sarà assente a Imola a causa della concomitanza con la gara IMSA a Long Beach. La vettura gemella, la n. 12, sarà affidata ancora una volta a Norman Nato e Will Stevens, protagonisti della vittoria a Interlagos nella scorsa stagione. Alex Lynn, invece, tornerà in pista solo a partire da Le Mans, dopo aver subito un’operazione al collo nei giorni scorsi.

Le aspettative sono alte, come dimostrano le dichiarazioni dei piloti. Norman Nato ha affermato: “Dopo l’inizio di stagione posticipato, non vedo l’ora di tornare in macchina e riprendere il lavoro. Il Prologo ci darà l’opportunità di verificare i progressi fatti”. A lui fa eco Will Stevens: “Sono entusiasta di tornare in pista a Imola.

Abbiamo lavorato molto durante l’inverno e il test in Qatar è stato positivo. Mi sento pronto per iniziare questa stagione dopo una lunga pausa”.

Preparazione e attese per Imola

Il team arriva a Imola forte di due giorni di test in Qatar, dove la Cadillac V-Series.R ha percorso quasi 450 giri, dimostrando eccellente affidabilità. La 6 Ore di Imola si disputerà su un tracciato storico e impegnativo, noto per la sua tecnicità e per le difficoltà nei sorpassi, dovute alla carreggiata stretta e alle alte velocità. Earl Bamber ha sottolineato: “Siamo felici di iniziare la stagione. Il team ha lavorato molto durante l’inverno e speriamo di replicare i buoni risultati ottenuti in IMSA anche qui. A Imola il traffico è sempre un fattore e superare non è semplice, quindi sarà fondamentale una buona qualifica”.

Anche Sébastien Bourdais si è mostrato fiducioso: “Sono entusiasta di iniziare. Abbiamo lavorato duramente per prepararci e il nuovo pacchetto aerodinamico sta funzionando bene. Il Prologo ci darà un’ulteriore occasione per affinare la vettura su un circuito impegnativo come quello di Imola”. La Cadillac Hertz Team JOTA si presenta dunque con rinnovate ambizioni e la chiara volontà di confermarsi tra i protagonisti assoluti della stagione, puntando con decisione al primo titolo mondiale WEC dopo la storica vittoria del 2025.