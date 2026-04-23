La terza tappa del Tour of the Alps 2026 è stata caratterizzata da un inizio drammatico e da un’azione di corsa intensa. Appena dopo il via, una caduta di massa ha coinvolto oltre trenta corridori, costringendo gli organizzatori a una immediata neutralizzazione della gara per permettere l'intervento dei soccorsi. Dopo una pausa di circa venti minuti, la corsa è ripartita, e una fuga di cinque atleti ha rapidamente preso il largo, guadagnando un vantaggio significativo sul gruppo.

Incidente e Ritiro dei Corridori

L'incidente si è verificato a soli due chilometri dalla partenza, coinvolgendo circa trenta ciclisti e portando alla sospensione temporanea della competizione.

Durante la neutralizzazione, durata circa venti minuti, il personale medico ha prestato assistenza ai corridori feriti. Tra gli atleti costretti al ritiro per infortunio spicca il nome del campione under-23 Lorenzo Finn, che ha riportato una frattura al polso. Altri corridori che non hanno potuto proseguire la gara includono Damien Howson, Lorenzo Nespoli, Victor Langellotti, Felix Engelhardt e Daniel Federspiel. La ripartenza ha poi visto il gruppo affrontare le prime asperità di una tappa dal profilo altimetrico particolarmente impegnativo.

La Fuga e le Difficoltà del Percorso

Una volta ripreso il ritmo, la corsa ha visto la formazione di una fuga composta da cinque corridori. Questo quintetto ha progressivamente aumentato il proprio vantaggio, superando il minuto sul plotone principale.

La tappa, considerata la "frazione regina" dell'edizione 2026, presentava un dislivello totale di 3600 metri e includeva salite impegnative come il Passo Bordala (14,8 km al 6,9%) e il Passo del Redebus (12,9 km al 6,8%). Il percorso prevedeva anche un circuito di 37 chilometri con un segmento irregolare e l'ascesa di Brusago, caratterizzata da tre chilometri iniziali con pendenze in doppia cifra, seguiti da 25 chilometri finali "nervosi" con gli strappi di Sant’Agnese e Povo, ideali per un attacco decisivo.

Aggiornamenti dalla Corsa

Dopo la salita del Passo Bordala, il vantaggio dei cinque fuggitivi si è avvicinato ai due minuti. La media della prima ora di corsa è stata di poco superiore ai 32 km/h.

Nonostante le difficoltà iniziali e i ritiri, il leader della classifica generale, Giulio Pellizzari, ha mantenuto la sua posizione, con Thymen Arensman che lo segue a pochi secondi. Un'accelerazione nel gruppo ha successivamente portato a una leggera riduzione del vantaggio dei fuggitivi, mantenendo alta la tensione in questa tappa senza respiro.