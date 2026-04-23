Il Cagliari si prepara ad affrontare l'Atalanta in una sfida cruciale di Serie A, in programma lunedì 27 aprile alle ore 18:30. La squadra sarda fronteggia un significativo rebus offensivo, con numerose assenze che complicano le scelte del tecnico Pisacane per la formazione titolare.

Cagliari-Atalanta: i dettagli del match

L'incontro tra Cagliari e Atalanta, valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, si disputerà lunedì 27 aprile con fischio d'inizio alle 18:30. La direzione di gara è affidata all'arbitro Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi e Davide Moro, dal quarto ufficiale Davide Di Marco, e al VAR da Valerio Marini e l'AVAR Michael Fabbri.

Tale designazione sottolinea l'importanza dell'incontro.

Il rebus offensivo: le pesanti assenze

Il reparto d'attacco del Cagliari è pesantemente condizionato da una serie di infortuni. Felici e Idrissi sono entrambi fuori per il resto della stagione a causa della rottura del legamento crociato. A questi si aggiungono Mazzitelli e Pavoletti, indisponibili con un rientro previsto non prima della fine di aprile. Tali defezioni obbligano Pisacane a studiare soluzioni alternative per il fronte offensivo.

Le probabili scelte per l'attacco rossoblù

Nello scenario di emergenza, le probabili scelte per l'attacco del Cagliari vedono Esposito affiancato da Borrelli. Mendy si propone come valida alternativa in un serrato ballottaggio per un posto da titolare (45%).

La decisione finale di Pisacane sarà fondamentale per sopperire alle numerose assenze e presentare una formazione competitiva. La partita è cruciale per il Cagliari, in cerca di punti salvezza, e per l'Atalanta, desiderosa di riscattarsi dopo la recente eliminazione dalla Coppa Italia.