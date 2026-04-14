La Nazionale italiana femminile di calcio si prepara oggi per un appuntamento cruciale, affrontando la Serbia al Gradski Stadion Dubočica di Leskovac. Questo incontro, valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2027 in Brasile, rappresenta un vero e proprio bivio per le ambizioni delle azzurre. Sotto la guida del commissario tecnico Andrea Soncin, la squadra è chiamata a ottenere una vittoria fondamentale per mantenere vive le speranze di conquistare il primo posto nel girone, l'unico che garantisce l'accesso diretto alla fase finale della competizione iridata.

Il percorso dell'Italia fino a questo momento è stato più arduo del previsto. Dopo una sconfitta per 0-1 contro la Svezia, la squadra ha pareggiato per 1-1 con la Danimarca, nonostante avesse espresso una prestazione giudicata convincente. Ora, contro una Serbia che ha anch'essa un cammino altalenante (sconfitta per 3-1 contro la Danimarca e pareggio per 0-0 con la Svezia), l'Italia ha l'occasione concreta di sbloccarsi e di conquistare i primi tre punti vitali per la classifica del girone.

Le sfide della trasferta serba

Nonostante la formazione italiana sia considerata nettamente favorita sulla carta, la trasferta in Serbia non va sottovalutata e potrebbe celare più di un'insidia. Uno dei nodi principali da sciogliere per le azzurre è la poca concretezza sotto porta: la squadra ha infatti realizzato un solo gol nelle due partite disputate finora, un dato che evidenzia la necessità di maggiore cinismo in fase offensiva.

Un altro elemento da considerare è il bilancio degli scontri diretti, che vede l'Italia in vantaggio per 2-0, con la Serbia che non è mai riuscita a imporsi sulla Nazionale. Questo dato storico, seppur confortante, non deve indurre a un eccesso di fiducia, poiché ogni partita ha la sua storia e le motivazioni delle padrone di casa saranno elevate.

Il peso delle aspettative e l'obiettivo qualificazione

Il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.15, e l'incontro assume un'importanza capitale per il futuro dell'Italia nelle qualificazioni mondiali. Il primo posto nel girone, che rappresenta l'obiettivo primario per l'accesso diretto, è attualmente detenuto dalla Svezia. Di conseguenza, solo una vittoria convincente e senza sbavature potrà permettere alle azzurre di continuare a sperare concretamente nella qualificazione diretta, evitando percorsi più tortuosi.

Le indicazioni del commissario tecnico Soncin

Alla vigilia di questa partita decisiva, il commissario tecnico Andrea Soncin ha voluto rimarcare alcuni concetti chiave per la sua squadra. Ha enfatizzato l'importanza di scendere in campo con la giusta intensità, garantendo solidità difensiva e continuità nella manovra. Soncin ha riconosciuto che la squadra ha saputo creare un numero significativo di occasioni da gol, ma ha anche sottolineato che la difficoltà nel concretizzarle è un "problema collettivo", non attribuibile a singoli errori. Nonostante le sfide, il CT ha espresso piena fiducia nel gruppo, definendo la trasferta serba non solo una prova, ma una vera e propria "opportunità" da affrontare con la massima responsabilità e determinazione, con l'obiettivo di invertire la rotta e dare una svolta al cammino qualificazione.