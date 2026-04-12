La giornata di domenica 12 aprile 2026 si preannuncia eccezionalmente ricca di appuntamenti sportivi, con una programmazione fitta che spazia dal calcio internazionale al tennis di alto livello, passando per il ciclismo e numerose altre discipline. Gli appassionati potranno godere di una copertura completa, trasmessa in diretta su diverse piattaforme televisive e in streaming, coprendo l'intero arco della giornata.

Il calcio sarà indubbiamente protagonista, con la Serie A che offre diversi incontri di rilievo. Si inizia alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, per poi proseguire alle 15.00 con Parma-Napoli e alle 18.00 con Bologna-Lecce.

L'appuntamento più atteso della serata è la sfida tra Como e Inter, in programma alle 20.45, un match che si preannuncia cruciale sia per la corsa scudetto che per le ambizioni europee delle due formazioni. Tutte le partite di Serie A saranno disponibili su DAZN, con Como-Inter trasmessa anche su DAZN 1. Il palinsesto calcistico domenicale si arricchisce ulteriormente con incontri di Serie B, Serie C e dei principali campionati esteri, garantendo agli spettatori una panoramica ampia e variegata.

Tennis e Ciclismo: Le Grandi Finali di Montecarlo e Parigi-Roubaix

Il tennis offre un evento di grande prestigio internazionale: la finale del singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo. A contendersi il titolo saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in un incontro che decreterà il nuovo numero uno del mondo a partire da lunedì 13 aprile.

La partita è fissata non prima delle ore 15.00, subito dopo la finale di doppio prevista per le 12.00. Gli appassionati potranno seguire questo imperdibile match su TV 8 HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, tv8.it, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Anche il ciclismo catturerà l'attenzione con la leggendaria Parigi-Roubaix. La gara maschile sarà trasmessa in diretta dalle 11.05 su Eurosport 1 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN, con la copertura Rai che inizierà dalle 12.45 su Rai Play Sport 2 e Rai Sport HD, e dalle 14.45 su Rai 2 HD. Nel pomeriggio, spazio anche alla Parigi-Roubaix femminile, con diretta dalle 14.45 su Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max, e la fase finale seguita dalla Rai a partire dalle 17.00.

Volley, Basket e un Palinsesto Ricco di Discipline

Oltre al calcio e al tennis, la domenica sportiva propone numerosi altri eventi di spicco. Nel volley maschile, proseguono le semifinali scudetto della Superlega, con la decisiva gara-3 tra Perugia e Piacenza alle 18.00. Il basket vedrà in campo quattro match di Serie A maschile e la gara-2 del secondo turno dei play-out di Serie A1 femminile tra Battipaglia e Brixia. Gli amanti del motocross potranno seguire il GP di Sardegna, mentre la giornata si aprirà all'insegna dell'atletica con la Maratona di Parigi e la Maratona di Milano, trasmesse su Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 HD, DAZN e Sky Sport Uno.

Il palinsesto si completa con appuntamenti di rugby, pallanuoto, ulteriori eventi di atletica e pallamano, offrendo una copertura capillare e continua su numerosi canali e piattaforme streaming.

La varietà e la qualità degli eventi rendono questa domenica una delle più ricche della stagione sportiva, con la possibilità di seguire in diretta i protagonisti delle principali discipline.

Il Calcio Internazionale e la Vasta Offerta Sportiva

La programmazione calcistica della giornata non si limita agli incontri della Serie A. Già dalle prime ore del mattino, gli appassionati hanno potuto seguire il campionato argentino con Boca Juniors-Independiente e la MLS statunitense su Apple TV. Nel corso della giornata, ampio spazio anche al calcio giovanile con Parma-Juventus Primavera e alle sfide dei principali campionati europei, tra cui Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Il palinsesto si chiuderà in tarda serata con Huracán-Rosario Central dal campionato argentino, a testimonianza di una domenica che accompagnerà gli spettatori attraverso fusi orari e atmosfere diverse, senza soluzione di continuità.