La giornata di venerdì 24 aprile 2026 si preannuncia ricca di emozioni per gli appassionati di sport, con un calendario fitto di eventi trasmessi in diretta tv e streaming. Dall'esordio di Jannik Sinner a Madrid al rombo dei motori di Jerez, passando per le sfide decisive del calcio di Serie A e B, la programmazione offre una copertura completa per non perdere nessun appuntamento.

Gli appuntamenti clou: tennis, motori e ciclismo

I riflettori sono puntati sul torneo ATP di Madrid, dove il numero uno del mondo, Jannik Sinner, farà il suo attesissimo esordio affrontando il francese Benjamin Bonzi.

Scenderà in campo anche Lorenzo Musetti, impegnato contro il polacco Hubert Hurkacz. Nel tabellone femminile, Tyra Grant sfiderà Sorana Cirstea, mentre il doppio italiano composto da Sara Errani e Jasmine Paolini affronterà la coppia Kichenok/Ninomiya. Tutti questi incontri saranno visibili in diretta su Sky Sport e SuperTennis; il match di Sinner è previsto come terzo incontro non prima delle 16:00, mentre quello di Grant come terzo incontro dalle 11:00.

Il Motomondiale riaccende i motori a Jerez de la Frontera con le prove libere di Moto3, Moto2 e MotoGP, tutte trasmesse su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su SkyGo e NOW. Per gli amanti delle due ruote a pedali, il ciclismo propone la quinta e decisiva tappa del Tour of the Alps, con diretta su RaiSport HD e sulle principali piattaforme digitali.

La Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Ibiza vedrà le gare dei 10 km femminili e maschili, trasmesse su World Aquatics Tv.

Il grande calcio in campo: Serie A, Serie B e campionati europei

La serata calcistica si aprirà alle 19:00 con Monza-Modena per la Serie B, seguita alle 21:00 da Avellino-Bari; entrambe le sfide saranno disponibili in streaming su DAZN e LAB Channel. In Serie A, l'attenzione è tutta su Napoli-Cremonese, in programma alle 20:45 con diretta su DAZN. Il panorama internazionale offre match di grande interesse: in Bundesliga, Lipsia-Union Berlino alle 20:30 su Sky Sport 251 e NOW; per la Ligue 1, Brest-Lens su Sky Sport 252 e NOW; in Liga, Betis-Real Madrid su DAZN; e in Premier League, Sunderland-Nottingham Forest su Sky Sport Calcio e NOW.

Altri sport e appuntamenti minori

La giornata sportiva è completata da diverse altre discipline. Gli Europei di lotta e sollevamento pesi saranno visibili su piattaforme dedicate come UWW+ e Weightlifting House TV. Gli appassionati di golf potranno seguire il Classic of New Orleans su Discovery+ e HBO Max, mentre l'atletica proporrà il Meeting di Nairobi, con diretta su Sky Sport Arena. Il canottaggio con il Memorial d’Aloja e i tuffi con i Campionati Italiani avranno copertura su RaiSport HD e RaiPlay per le finali. Il calcio a 5 vedrà in campo Genova-AS Roma, Capurso-Città di Cosenza e L84-Catania, con dirette su Youtube Divisione Calcio a Cinque e Sky Sport.

Il focus sul calcio serale

Il calcio si conferma il protagonista indiscusso del venerdì sera.

Oltre agli incontri italiani, la programmazione internazionale offre una panoramica completa dei principali campionati europei, con partite trasmesse sia in chiaro che su piattaforme streaming. La sfida tra Napoli e Cremonese catalizza l'interesse degli appassionati di Serie A, mentre gli incontri di Serie B potrebbero rivelarsi decisivi per la classifica. Anche Liga, Bundesliga e Premier League propongono match di cartello, garantendo una copertura ampia e variegata per tutti i tifosi.

Questo venerdì 24 aprile 2026 si configura dunque come una giornata imperdibile per gli amanti dello sport, con la possibilità di seguire in diretta le principali competizioni nazionali e internazionali, grazie a una programmazione dettagliata e accessibile su tv e streaming.