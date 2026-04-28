Il commissario tecnico Francesco Calzona ha ufficialmente annunciato la conclusione della sua esperienza alla guida della nazionale slovacca di calcio. Con un messaggio profondo e carico di gratitudine diffuso sui social, il tecnico ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento a tutte le componenti che hanno caratterizzato questo percorso, sottolineando come l'avventura in Slovacchia lo abbia profondamente arricchito, rendendolo “un uomo e un professionista migliore”.

Un addio all'insegna della gratitudine

Nel suo commiato, Calzona ha rivolto parole di sincera riconoscenza alla Federazione slovacca e al suo presidente, Ján Kováčik, per la costante fiducia dimostrata nel corso degli anni.

Ha evidenziato che la chiusura di questo importante ciclo avviene “con una stretta di mano”, proprio “così come tutto è iniziato”, a testimonianza di un rapporto di reciproco rispetto. Il tecnico ha manifestato un profondo orgoglio per il calcio espresso dalla squadra sotto la sua gestione, descrivendolo come autentico e sempre orientato alla vittoria. Un ringraziamento particolarmente sentito è stato dedicato ai suoi giocatori, sia “ai leader” di maggiore esperienza che “ai più giovani” talenti emergenti, e a tutto il suo staff, definiti “compagni perfetti di un viaggio incredibile”. Un ricordo speciale è stato riservato a Marek Hamsik, figura chiave all'inizio di questa avventura, poiché “tutto è cominciato da una sua telefonata”.

Il legame indissolubile con la Slovacchia

Oltre ai ringraziamenti professionali, Calzona ha voluto estendere la sua gratitudine al popolo slovacco. Ha espresso parole toccanti, affermando: “Per avermi accompagnato e sostenuto, con affetto, nella conoscenza del vostro Paese fino a farmene innamorare”. Questa dichiarazione evidenzia un legame che è andato oltre il semplice incarico sportivo, trasformandosi in una connessione personale e affettiva con la nazione. Il suo messaggio si è concluso con un ringraziamento collettivo e riassuntivo: “Grazie, a tutti, per avermi reso un uomo e un professionista migliore”, ribadendo il valore formativo di questa esperienza.

Le ragioni della separazione

La decisione di non proseguire il rapporto con la nazionale slovacca è maturata a seguito di un confronto approfondito con la Federazione.

Quest'ultima aveva presentato a Calzona una proposta di rinnovo contrattuale biennale. Tuttavia, il tecnico, il cui accordo precedente era giunto a scadenza il 31 marzo, ha scelto di non accettare l'offerta, preferendo concludere il suo percorso alla guida della squadra. La Federazione ha successivamente confermato ufficialmente la separazione, dichiarando che “dopo un confronto aperto e reciproco, si è convenuto che Francesco Calzona non continuerà con la nazionale”, sottolineando la natura consensuale della decisione.

Il bilancio di una gestione di successo

Francesco Calzona aveva assunto l'incarico di commissario tecnico della Slovacchia il 30 agosto 2022. Durante la sua gestione, la squadra ha raggiunto traguardi significativi.

Il più rilevante è stata la storica qualificazione a Euro 2024, un obiettivo prestigioso che ha visto la nazionale slovacca protagonista. Nel torneo continentale, la squadra ha superato la fase a gironi, accedendo agli ottavi di finale, dove è stata eliminata dall'Inghilterra dopo un'intensa partita decisa ai tempi supplementari. Nel percorso di qualificazione al Mondiale 2026, la Slovacchia si è classificata al secondo posto nel proprio girone, dietro alla Germania, ma è stata poi estromessa nella fase dei play-off, sconfitta dal Kosovo con un risultato di 4-3. L'ultimo impegno ufficiale sotto la guida di Calzona è stato un'amichevole vinta per 2-0 contro la Romania, disputata il 31 marzo, che ha segnato la chiusura definitiva del suo mandato.