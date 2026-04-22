L'ex numero 26 del ranking mondiale, Camila Giorgi, ha ufficialmente annunciato il suo ritorno nel circuito WTA a partire dal 2027. La tennista italiana ha diffuso la notizia tramite una storia su Instagram, rispondendo direttamente ai suoi tifosi e confermando così le voci che già circolavano da alcune settimane riguardo al suo possibile rientro agonistico.

La Giorgi, che attualmente attende un figlio dal marito e coach argentino Andrea Pasutti, aveva già lasciato intendere la possibilità di un ritorno in campo durante una recente intervista televisiva.

In quell'occasione, aveva dichiarato: "Mai dire mai per un ritorno al tennis. Mi manca il tennis. Andreas e io giochiamo spesso." La tennista, che non disputa una partita ufficiale dal maggio 2024, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori sulla sua determinazione a riprendere la carriera agonistica dopo la nascita del suo primogenito, prevista per settembre.

Il palmarès di Camila Giorgi

Nel corso della sua carriera, Camila Giorgi ha conquistato ben quattro titoli WTA, dimostrando un talento e una grinta notevoli. Tra questi, spicca il prestigioso WTA 1000 di Montreal nel 2021, un trionfo che l'ha vista superare avversarie di altissimo livello come Elise Mertens, Petra Kvitova, Coco Gauff, Jessica Pegula, e sconfiggere in finale Karolina Pliskova.

Gli altri successi sono arrivati a ’s-Hertogenbosch nel 2015, Linz nel 2018 e Merida nel 2023. Oltre alle vittorie, la Giorgi ha raggiunto altre sei finali nel circuito maggiore: a Katowice e Linz nel 2014, nuovamente a Katowice nel 2015 e 2016, e infine a Washington DC e nel Bronx nel 2019.

La tennista marchigiana, oggi trentaquattrenne, si è sempre distinta per il suo stile di gioco aggressivo e per la determinazione mostrata in campo. Queste qualità le hanno permesso di raggiungere risultati importanti e di mantenere una posizione di rilievo nel panorama internazionale del tennis femminile per diversi anni.

Le aspettative per il rientro nel 2027

L'annuncio del ritorno di Camila Giorgi nel 2027 rappresenta una notizia di grande rilevanza per il mondo del tennis, sia a livello italiano che internazionale.

La sua decisione di prendersi una pausa per la maternità è stata accolta con profondo rispetto dall'ambiente sportivo, e la prospettiva di rivederla in campo suscita un notevole entusiasmo tra i suoi numerosi tifosi. Il rientro della Giorgi sarà seguito con particolare attenzione, anche in considerazione della sua vasta esperienza e dei successi ottenuti in passato.

L'ultima partita ufficiale disputata dalla tennista risale al maggio 2024. La sua scelta di tornare nel circuito WTA dopo la nascita del figlio testimonia una forte volontà di proseguire una carriera che l'ha già vista protagonista di numerosi trionfi. Il 2027 potrebbe dunque segnare l'inizio di una nuova fase per la tennista azzurra, pronta a rimettersi in gioco e a confrontarsi nuovamente con le migliori giocatrici del circuito mondiale, portando in campo la sua consueta grinta e determinazione.