Camila Giorgi, ex numero 26 del ranking mondiale, ha annunciato il suo ritorno nel circuito tennistico per il 2027. L'ufficializzazione è avvenuta tramite una storia sul suo profilo Instagram, dove ha risposto alle domande dei suoi tifosi, confermando le precedenti indiscrezioni su un suo possibile rientro alle competizioni.

La tennista italiana, attualmente in attesa del suo primo figlio, la cui nascita è prevista per settembre, ha dichiarato con fermezza: "Nel 2027 tornerò in campo". Già in una recente intervista televisiva, Giorgi aveva espresso la possibilità di un ritorno, sottolineando quanto il tennis le manchi e quanto spesso giochi con il marito Andreas Pasutti, ex tennista e coach argentino.

"Per un ritorno in campo dico mai dire mai. Il tennis mi manca. Con Andreas giochiamo spesso", aveva affermato, evidenziando come la passione per lo sport sia rimasta viva nonostante la pausa dovuta alla gravidanza.

I successi di una carriera prestigiosa

Nel corso della sua carriera, Camila Giorgi ha conquistato ben quattro titoli WTA. Il più significativo è stato il WTA 1000 di Montreal nel 2021, dove ha superato giocatrici di calibro internazionale come Elise Mertens, Petra Kvitova, Coco Gauff, Jessica Pegula e, nella finale, Karolina Pliskova. Tra gli altri trionfi si annoverano quelli a ’s-Hertogenbosch nel 2015, a Linz nel 2018 e a Merida nel 2023. La sua bacheca vanta anche sei finali raggiunte: a Katowice e Linz nel 2014, nuovamente a Katowice nel 2015 e 2016, e a Washington DC e Bronx nel 2019.

Il percorso sportivo di Giorgi è stato caratterizzato anche da un temporaneo ritiro nel 2024, motivato dalla stanchezza e dalla difficoltà di gestire le costanti pressioni del circuito professionistico. A tal proposito, aveva dichiarato: "Sono andata via perché ero stanca, non riuscivo più a gestire tutte quelle pressioni ogni giorno, ma in futuro potrei tornare". Questa affermazione preannunciava già la sua attuale decisione di rientrare.

Vita privata e legami familiari

In un contesto più personale, durante l'intervista televisiva, Giorgi ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, parlando del marito Andreas Pasutti e dell'emozione della gravidanza. Ha ricordato con commozione la madre, scomparsa pochi mesi prima, e la sorella, persa in giovane età, sottolineando la difficoltà di affrontare tali lutti.

"Avrei voluto condividere questi momenti con mia madre", ha confidato, evidenziando il ruolo centrale della famiglia nella sua esistenza.

Il ritorno di Camila Giorgi nel circuito WTA, atteso per il 2027, rappresenta un evento significativo per gli appassionati di tennis, che seguiranno con grande interesse il suo rientro sui campi internazionali.