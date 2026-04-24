Sulmona, in provincia de L’Aquila, si prepara a ospitare i Campionati Italiani dei 10.000 metri, in programma domenica 26 aprile. L’evento è cruciale per la selezione della squadra azzurra in vista della Coppa Europa di specialità, prevista il 23 maggio a La Spezia. I risultati ottenuti in Abruzzo saranno determinanti per la qualificazione.

Tra le protagoniste più attese spiccano Federica Del Buono ed Elvanie Nimbona. Del Buono, quinta italiana di sempre sulla distanza con 31:24.41, ha ottenuto questo crono al quarto posto agli Europei 2024. Nimbona, cittadina italiana da dicembre, si è già distinta sfiorando il primato nazionale di mezza maratona con 1h08:38 a Berlino.

Entrambe sono considerate tra le favorite per la maglia azzurra.

Le altre protagoniste e il fronte maschile

Nella gara femminile, attenzione anche a Greta Settino, sesta agli Europei Under 23, e Melissa Fracassini, campionessa italiana nel cross corto. Sul fronte maschile, il grande favorito è Francesco Guerra, con un personale di 28:22.07 (2024). Il rivale più accreditato è Pasquale Selvarolo (28:30.35), reduce da due confortanti prove sui 10 km. Da tenere d'occhio anche Konjoneh Maggi, Alberto Mondazzi e Luca Alfieri.

La competizione di Sulmona si configura come un banco di prova fondamentale per gli atleti che ambiscono a rappresentare l’Italia nella Coppa Europa. Saranno possibili anche innesti tra i convocati, pur assenti nella giornata dedicata al tricolore.

La Coppa Europa: un appuntamento cruciale

La Coppa Europa dei 10.000 metri, a La Spezia il 23 maggio, è uno degli appuntamenti più importanti della stagione per la corsa su pista a livello continentale. Offrirà agli atleti italiani l’opportunità di confrontarsi con i migliori specialisti europei e di misurare il proprio livello. La selezione per la squadra azzurra, basata sui risultati di Sulmona, è molto attesa dall'ambiente dell'atletica leggera nazionale.