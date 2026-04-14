Una sorprendente Lisa Angiolini ha trionfato nella finale dei 100 rana donne ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto, tenutisi a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026. L'evento, noto anche come Assoluti Primaverili UnipolSai e giunto alla sua 72ª edizione, rappresenta una tappa cruciale per la qualificazione agli imminenti Europei di Parigi. Angiolini ha conquistato il prestigioso titolo nazionale con un eccellente tempo di 1’06"33, riuscendo a superare, con un margine minimo di appena sei centesimi, la favorita Benedetta Pilato, che ha concluso la sua prova in 1’06"39.

Il podio è stato completato da Anita Bottazzo, che ha ottenuto la medaglia di bronzo con un tempo di 1’06"89, in una gara che ha offerto emozioni e prestazioni di altissimo livello.

La corsa agli Europei e la qualificazione diretta

L'importanza di questi Campionati Italiani era duplice, fungendo da tappa fondamentale per la qualificazione agli imminenti Europei di Parigi 2026. La direzione tecnica, sotto la guida attenta di Cesare Butini, aveva fissato un obiettivo ambizioso: assicurare la partecipazione di due atlete nella specialità dei 100 rana. Il regolamento prevedeva un pass automatico per la vincitrice della gara e un'ulteriore qualificazione per chi avesse registrato un tempo pari o inferiore al limite di 1’06"2 stabilito dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN).

In questo contesto di alta tensione competitiva, solo Lisa Angiolini è riuscita a centrare pienamente l'obiettivo, garantendosi il posto agli Europei grazie alla sua vittoria con un crono di 1’06"33.

La gara di Benedetta Pilato ha mostrato due volti distinti. Dopo un avvio estremamente promettente, con un passaggio ai 50 metri in un rapido 30"62 – significativamente più veloce rispetto al 31"28 di Angiolini – la nuotatrice ha incontrato maggiori difficoltà nella seconda vasca. La chiusura in 35"77 le ha purtroppo precluso non solo la possibilità di conquistare la vittoria finale, ma anche di ottenere la qualificazione diretta per gli Europei, mancando il tempo limite per pochi centesimi.

Delusione per Pilato, speranze per il Settecolli

Il terzo gradino del podio è stato occupato da Anita Bottazzo, che ha concluso la sua eccellente performance con un tempo di 1’06"89. Per Benedetta Pilato, questa gara si è rivelata una delusione significativa. L'atleta, infatti, nutriva la ferma speranza di assicurarsi la qualificazione agli Europei senza lasciare margini di incertezza già in questa importante fase dei Campionati Assoluti. Nonostante il risultato odierno, le sue ambizioni di partecipazione agli Europei rimangono vive, con la possibilità di ottenere il pass attraverso il prestigioso Trofeo Settecolli, che rappresenterà una nuova e cruciale opportunità per dimostrare il suo valore.