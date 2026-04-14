Prendono il via oggi, martedì 14 aprile 2026, i Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione. L'evento, ospitato allo Stadio del Nuoto, è una tappa fondamentale per la qualificazione agli Europei di Parigi 2026, in programma dal 10 al 16 agosto. La giornata inaugurale prevede eliminatorie al mattino e le finali nel tardo pomeriggio, con i big azzurri pronti a conquistare titoli nazionali e pass continentali.

Il programma delle gare

La sessione mattutina inizierà alle ore 10:00 con le eliminatorie dei 50 dorso uomini. Seguiranno gli 800 stile libero donne (serie), i 400 stile libero uomini (batterie), i 100 rana donne, i 50 farfalla uomini, i 400 misti donne e i 50 stile libero uomini.

Nel pomeriggio, dalle ore 18:00, si terranno le finali di tutte queste specialità, incluse le Finali Junior, e la 4x100 stile libero donne.

Gli atleti azzurri in evidenza

Numerosi i talenti italiani in gara. Nei 50 dorso uomini, l'attenzione sarà su Michele Lamberti, Lorenzo Mora e Francesco Lazzari, data l'assenza di Thomas Ceccon. Per i 400 stile libero uomini, i nomi di punta sono Marco De Tullio e Alessandro Ragaini. Negli 800 stile libero donne, si prevede il consueto assolo di Simona Quadarella. Grande curiosità per i 100 rana donne, che vedranno il ritorno in vasca di Benedetta Pilato, affiancata da Anita Bottazzo, Arianna Castiglioni e Lisa Angiolini. Nei 50 farfalla uomini, i riferimenti saranno Michele Busa e Simone Stefanì.

Le 400 misti donne vedranno Sara Franceschi e Anna Pirovano tra le più accreditate, mentre nei 50 stile libero uomini gli osservati speciali saranno Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Alessandro Miressi.

Come seguire l'evento

La copertura televisiva della sessione serale sarà offerta da RaiSport HD. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, limitato alle finali serali. Per una copertura completa di entrambe le sessioni, OA Sport garantirà una diretta testuale.

Obiettivi e numeri della manifestazione

La rassegna tricolore si svolgerà dal 14 al 18 aprile 2026 con 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) di 164 società, per 1.427 presenze gara e 109 staffette. L'unica assenza di rilievo è quella di Nicolò Martinenghi, in recupero da un infortunio.

Tra i big azzurri presenti spiccano gli olimpionici Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri, e le pluricampionesse Simona Quadarella e Sara Curtis. L'evento è cruciale per la qualificazione agli Europei di Parigi (10–16 agosto 2026). I criteri prevedono la qualificazione automatica per i vincitori delle gare individuali e per chi eguaglia o migliora i tempi limite nelle finali A, con ulteriori opportunità dal Trofeo Settecolli di Roma.