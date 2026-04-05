Al giro di boa del Torneo dei Candidati 2026, Sindarov si conferma leader nella sezione Open, con 6 punti su 8 partite. L'uzbeko ha pattato con l’olandese Giri.

Nella sezione Open, Caruana e Praggnanandhaa hanno pareggiato, così come Bluebaum e Nakamura. Vittoria per il cinese Wei Yi, che ha superato Esipenko.

Sezione Open: Classifica

La classifica dopo sette turni vede Sindarov in testa con 6 punti. Seguono Caruana a 4,5 e il duo Praggnanandhaa-Giri a 3,5. Bluebaum e Wei Yi sono a quota 3, Nakamura a 2,5 ed Esipenko a 2.

Sezione Femminile: Vaishali Accorcia su Muzychuk

Nel torneo femminile, Muzychuk mantiene la leadership. L’ucraina è ora tallonata dall’indiana Vaishali Rameshbabu. Muzychuk ha pattato con Assaubayeva. Parallelamente, Vaishali ha ottenuto una vittoria cruciale contro Tan Zhongyi, portandosi a 4 punti contro i 4,5 di Muzychuk.

Le altre partite femminili hanno registrato la patta tra Deshmukh e Lagno dopo una maratona di 135 mosse. La classifica femminile vede Muzychuk a 4,5 punti, seguita da Vaishali a 4. Le inseguitrici Zhu Jiner, Lagno, Goryachkina e Deshmukh sono a 3,5. Assaubayeva è a 3, mentre Tan Zhongyi chiude a 2,5.

Prospettive del Torneo

Il Torneo dei Candidati 2026 si conferma avvincente. Sindarov ha dimostrato notevole solidità. Nel femminile, la rimonta di Vaishali rende la qualificazione al Campionato del Mondo ancora apertissima in entrambe le categorie.