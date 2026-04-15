La Nazionale italiana di canottaggio si prepara all'inizio della stagione internazionale con la convocazione di 39 atleti per la 40ᵃ edizione del Memorial Paolo D’Aloja. L'evento si terrà a Piediluco da venerdì 24 a domenica 26 aprile. Il Direttore Tecnico Antonio Colamonici ha ufficializzato la lista dei convocati, che si raduneranno già da lunedì 20 aprile. La composizione definitiva degli equipaggi sarà comunicata la settimana successiva.

I convocati azzurri per il Memorial D’Aloja

Il Direttore Tecnico Antonio Colamonici ha selezionato i seguenti 39 atleti: Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme Gialle/SS Murcarolo), Sara Borghi (SC Gavirate), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle), Gaia Umbra Chiavini (SC Gavirate), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Alice Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate), Ilaria Colombo (SC Gavirate), Davide Comini (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Nunzio Di Colandrea (Marina Militare/RYC Savoia), Alessandra Faella (Marina Militare/CUS Torino), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Clara Guerra (Fiamme Gialle/Pro Monopoli), Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Josef Giorgio Marvucic (Fiamme Oro/Canoa S.

Giorgio), Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Angelica Merlini (RCC Tevere Remo), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Salvatore Monfrecola (Marina Militare/RYCC Savoia), Francesco Pallozzi (Carabinieri/SC Gavirate), Andrea Panizza (Fiamme Gialle/SC Moto Guzzi), Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Riccardo Peretti (SC Gavirate), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Marco Prati (Fiamme Gialle/SC Ravenna), Luca Rambaldi (Fiamme Gialle), Matteo Sartori (Fiamme Gialle), Alfonso Scalzone (Fiamme Gialle/RYCC Savoia), Marco Selva (Marina Militare/SC Cernobbio), Gabriel Soares (Marina Militare), Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), Silvia Terrazzi (Marina Militare/SC Arno), Alessandro Timpanaro (SC Gavirate), Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio), Davide Verità (Marina Militare/AC Monate) e Giuseppe Vicino (Fiamme Oro).

Il format della International Green Regatta

Il Memorial Paolo D’Aloja, conosciuto anche come International Green Regatta, torna a Piediluco con la sua formula tradizionale sui duemila metri. Questa edizione segna un ritorno alla distanza olimpica dopo la speciale edizione sprint del 2025, che si tenne in ottobre a causa dei lavori di ammodernamento presso il Centro Nazionale di Canottaggio Paolo d’Aloja “Rowing World Centre”.

Il programma prevede le batterie venerdì e sabato pomeriggio, mentre le finali si disputeranno sabato e domenica. L’evento conferma il suo forte impegno verso la sostenibilità ambientale, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Verranno implementate azioni concrete per garantire un impatto credibile ed efficace, trasformando la regata in una piattaforma per sensibilizzare e diffondere i principi della sostenibilità attraverso lo sport.