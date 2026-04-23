Il lago di Piediluco, in Umbria, si appresta a ospitare la 40ᵃ edizione del Memorial Paolo d’Aloja, evento che inaugura la stagione internazionale di canottaggio. La manifestazione, di riconosciuto prestigio, accoglierà circa 300 atleti da 20 Paesi, confermando la sua rilevanza nel panorama remiero globale.

La partecipazione internazionale è ampia e diversificata. Oltre all’Italia, saranno presenti Azerbaigian, Atleti Individuali Neutrali, Egitto, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Moldavia, Porto Rico, Cechia, Serbia, Sudan, Svezia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan e Zimbabwe.

Questa edizione segna il ritorno alla distanza classica dei 2000 metri, dopo la parentesi su distanze brevi dello scorso ottobre. È da notare che, sebbene le prossime Olimpiadi prevedano gare sui 1500 metri, il Memorial mantiene i 2000 metri. Il programma prevede due gare per ogni specialità: la prima con batterie il venerdì pomeriggio e finali il sabato mattina; la seconda con batterie il sabato pomeriggio e finali la domenica mattina, promettendo un weekend di intense sfide.

Italia protagonista con 58 equipaggi

La squadra italiana si presenta al Memorial d’Aloja con una rappresentanza significativa, evidenziando l'impegno nel testare i propri atleti. Il Direttore Tecnico Antonio Colamonici ha schierato ben 58 equipaggi.

Questa nutrita pattuglia azzurra è composta da 39 atleti senior, 46 Under 23 e 10 Under 19, un mix che riflette la strategia federale di valutare sia l'esperienza che i giovani talenti. Il Memorial d’Aloja si configura così come un cruciale banco di prova per la selezione e la preparazione delle squadre nazionali in vista degli imminenti appuntamenti internazionali, offrendo un'opportunità fondamentale per affinare tecniche e consolidare gli equipaggi.

Valori e sostenibilità al centro dell'evento

In questa quarantesima edizione, il Memorial Paolo d’Aloja non si concentra solo sull'aspetto agonistico, ma dedica anche un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale. Sono state previste iniziative specifiche per ridurre l'impatto della manifestazione sul territorio di Piediluco.

Questo approccio evidenzia come l'evento, oltre a essere un confronto sportivo di alto livello, promuova valori come il rispetto per l'ambiente e la collaborazione internazionale. Il Memorial d’Aloja, giunto a un traguardo così importante, si conferma uno degli appuntamenti più attesi e significativi per il canottaggio italiano e internazionale, e un modello di evento sportivo consapevole.