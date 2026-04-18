Un autentico capolavoro ha segnato l'epilogo di O Gran Camiño, con il giovane Alessandro Pinarello protagonista indiscusso dell'ultima tappa. Il corridore italiano ha conquistato una storica vittoria, la sua prima da professionista, imponendosi con autorità in uno sprint ristretto sul difficile traguardo in salita di Monte Trega. Nonostante questa brillante affermazione, è stato il britannico Adam Yates a fregiarsi del titolo di vincitore della classifica generale, confermando la sua supremazia nella corsa spagnola.

Il 22enne atleta della NSN Cycling Team, alla sua stagione d'esordio nel World Tour, ha dimostrato una maturità sorprendente, tagliando il traguardo davanti a nomi di spicco del ciclismo internazionale.

Pinarello ha preceduto il talentuoso norvegese Jørgen Nordhagen del Team Visma | Lease a Bike e lo stesso Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), che aveva già trionfato nella frazione precedente e si è poi aggiudicato la graduatoria finale. L'azzurro ha inoltre completato la sua eccellente performance con un prestigioso terzo posto nella classifica generale, staccato di 48 secondi sia da Yates che da Nordhagen, a testimonianza di una settimana di gara di altissimo livello.

Una vittoria che vale doppio per Pinarello

Questa affermazione non è giunta inaspettata, poiché Pinarello aveva già offerto segnali molto promettenti della sua eccellente condizione atletica. Alla recente Tirreno-Adriatico, infatti, era riuscito a centrare una notevole top-10 nella classifica generale, un risultato di grande prestigio per un neoprofessionista.

La vittoria odierna, ottenuta con determinazione e intelligenza tattica sull'impegnativo arrivo in salita di Monte Trega, non fa che confermare il suo stato di grazia. Imponendosi in uno sprint ristretto, ha saputo cogliere una soddisfazione di enorme importanza, che lo proietta con fiducia nel prosieguo della sua prima stagione tra i professionisti, dimostrando di poter competere ai massimi livelli.

Adam Yates incoronato re della Galizia

Nonostante la gioia e l'entusiasmo per la vittoria di tappa di Alessandro Pinarello, i riflettori della classifica generale di O Gran Camiño si sono accesi su Adam Yates. Il corridore britannico, già dominatore della frazione precedente, ha saputo gestire con maestria il suo vantaggio, consolidando la sua leadership e confermando la sua netta superiorità nell'arco dell'intera corsa spagnola.

Yates ha tagliato il traguardo finale mantenendo un solido margine di 48 secondi sul podio, un distacco che sottolinea la sua costanza e la sua forza in un percorso impegnativo. La sua performance complessiva lo ha consacrato come il vero protagonista di questa edizione di O Gran Camiño.

Grazie a questa serie di prestazioni convincenti e, in particolare, alla sua prima vittoria da professionista, Alessandro Pinarello si candida ora con forza per una possibile convocazione al prestigioso Giro d’Italia. La Corsa Rosa rappresenterebbe un palcoscenico ideale per il giovane talento italiano, dove avrebbe l'opportunità di mettersi ulteriormente in mostra, specialmente nelle tappe di montagna, che sembrano esaltare le sue caratteristiche di scalatore e fondista.

La supremazia di Yates nella quarta tappa

La vittoria finale di Adam Yates è stata costruita su una prestazione eccezionale, in particolare nella quarta tappa della corsa. Il britannico ha dominato la frazione che si snodava da Xinzo de Limia all’Alto de Cabeza de Meda, imponendosi con una dimostrazione di forza in salita che non ha lasciato scampo agli avversari. Questa performance gli ha permesso di balzare in testa alla classifica generale, stabilendo un vantaggio significativo: 34 secondi su Nordhagen e 54 secondi su Pinarello. La tappa cruciale, disputata il 17 aprile 2026, si è rivelata il momento chiave per la conquista del primato da parte di Yates, che da quel momento in poi ha saputo difendere e gestire il suo vantaggio fino alla conclusione della competizione.