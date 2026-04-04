L'ex nuotatrice fiorentina Carlotta Toni, ospite dell'ultima puntata di Swim Zone sul canale YouTube di OA Sport, ha ripercorso la sua carriera, i ricordi più significativi e il suo presente, diviso tra lo studio e l'allenamento dei giovani. Un percorso che, come anticipato dal sottotitolo, la vede affermare: “L’Italia ha giovani fortissimi”.

Il ritiro agonistico e i ricordi indelebili

Il ritiro dall'attività agonistica, avvenuto due anni fa, non è stato una decisione improvvisa, ma una scelta ponderata e metabolizzata nel tempo. Toni rivela di averlo preannunciato a se stessa già “5‑6 mesi prima” del 2024, anno che avrebbe segnato la sua ultima stagione.

Nonostante la consapevolezza dell'addio, ha continuato a dare il 100% in ogni allenamento, spinta dalla sua innata passione per il nuoto.

Tra i ricordi più cari, spicca l'ultima gara dei 400 misti agli Assoluti di Riccione. Stremata ma serena, ha trovato conforto nell'abbraccio della sua amica Alessia Polieri: “Per me è stato speciale che in quel momento ci fosse proprio lei”. Un altro momento significativo è legato a Simona Quadarella, che le ha riconosciuto un impegno e una capacità di spinta unici durante i due anni di collegiali condivisi: “Non ha mai trovato una che si allenasse con tanto impegno come me e che la spingesse a dare il massimo sempre”.

La decisione di fermarsi è stata dettata anche da esigenze fisiche e mentali: “Il mio corpo aveva bisogno di riposo.

Percepivo che il recupero fosse più complicato, anche se facevo le stesse cose di sempre”. Un momento di transizione che, se affrontato con consapevolezza delle proprie possibilità, permette di “costruirsi qualcosa di tuo”.

Nuove sfide: fisioterapia e allenamento

Oggi Carlotta Toni si dedica allo studio della fisioterapia e, contemporaneamente, allena i giovani nuotatori due giorni a settimana. Una scelta che conferma il suo profondo legame con il mondo acquatico: “Ho scelto di rimanere vicina al mondo del nuoto e lo faccio perché è da sempre lo sport che mi appassiona. Per me è stato anche un lavoro ma era soprattutto passione”. Il suo obiettivo è trasmettere ai ragazzi e alle ragazze l'amore per questa disciplina.

La sua predilezione per i misti, in particolare i 200 e i 400, rimane intatta, e li segue sempre con piacere. Un'emozione particolare la lega anche alla staffetta 4x100 stile libero, grazie all'amicizia con Zazzeri, con cui è cresciuta nel nuoto.

La sua carriera è stata caratterizzata da un impegno fisico notevole: per circa dieci anni, dal 2016, ha macinato quotidianamente 15-16 chilometri, affiancando a questo la palestra, gli allenamenti in altura e i collegiali. Un percorso che ha richiesto grande concentrazione e la capacità di conciliare vita privata, studio e sport, un equilibrio “mai facile”.

Il futuro del nuoto italiano: fiducia nei giovani

Guardando al futuro del nuoto italiano, Toni esprime grande fiducia nella nazionale azzurra, definendola “una squadra molto forte”.

Sottolinea l'importanza di puntare sui giovani e di plasmare gli allenamenti per favorire il rinnovamento. Nei misti, in particolare, evidenzia la figura di Sara Franceschi, considerata “la nostra atleta più forte” da anni, augurandole di mantenere a lungo questo livello.