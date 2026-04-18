Simone Cerasuolo ha trionfato con autorità nella finale dei 50 rana maschili, assicurandosi il titolo nazionale e la qualificazione agli Europei di Parigi. L'evento si è svolto nella quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto 2026, a Riccione. Il campione del mondo in carica ha mostrato netta superiorità, migliorando il crono mattutino di 27"00 e fermando l'orologio in finale a 26"51.

L'atleta, classe 2003, ha preso immediatamente il comando, costruendo un vantaggio decisivo nella prima parte della vasca e mantenendo il ritmo fino al tocco finale, da lui stesso definito "leggermente ritardato".

Questa vittoria è il suo secondo titolo nazionale in questa edizione degli Assoluti, dopo il successo nei 100 rana.

Le dichiarazioni di Cerasuolo dopo il successo

Intervistato da Rai Sport, Simone Cerasuolo ha commentato la sua prestazione: "Prestazione abbastanza buona, pensavo di fare un po’ meno. Oggi in acqua stavo leggermente peggio rispetto ai 100 di mercoledì". Ha poi aggiunto: "È comunque la mia seconda prestazione, lavoriamo meglio per l’estate: agli Europei si dovrà fare meglio". L'atleta si è detto soddisfatto di questi Assoluti, in particolare per la "buona risposta nei 100", ribadendo la necessità di "lavorare meglio per fare di più". In vista degli Europei, ha ricordato: "Sicuramente l’ultima edizione è stata positiva, sono arrivato secondo agli Europei di casa a Roma.

Cercheremo di andare su quel passo preparandoli al meglio. Sono maturato e credo di avere un’esperienza maggiore. Vedremo come andrà".

Crescita e continuità: la filosofia di Simone Cerasuolo

La carriera di Simone Cerasuolo è segnata da una crescita costante, come confermato dalle sue parole dopo la vittoria nei 100 rana: "Il personale che avevo in testa non era ancora così vicino, invece è venuto fuori e questo mi rende davvero felice". L'atleta enfatizza l'importanza della continuità e del lavoro quotidiano: "Con il passare degli anni ho capito che la vittoria più grande è lavorare bene ogni giorno. Il risultato arriva, ma non è la cosa più importante nell’immediato. Conta costruire giorno dopo giorno e vedere cosa viene fuori".

Cerasuolo, già oro mondiale a Singapore, ribadisce la sua convinzione che "il percorso vale più del risultato, perché è quello che ti costruisce davvero". Dal punto di vista tecnico, si osservano segnali incoraggianti, soprattutto per i miglioramenti nella seconda parte delle sue gare.