Il nuotatore Simone Cerasuolo ha compiuto un'impresa straordinaria, infrangendo il muro dei 59 secondi nei 100 rana e dominando la finale agli Assoluti primaverili di Riccione. Con un crono eccezionale di 58"82, l'atleta ha non solo stabilito il suo nuovo primato personale, ma ha anche registrato la seconda migliore prestazione mondiale stagionale. Questo risultato di altissimo livello proietta l'azzurro con grande slancio verso i prossimi Europei di Parigi, alimentando significative ambizioni per il futuro.

Una performance di altissimo livello

Il giovane talento, classe 2003 e portacolori dell’Imolanuoto, ha saputo superare ogni aspettativa, confermando le sue eccellenti doti in vasca.

La sua gara è stata caratterizzata da una notevole potenza fin dai primi 50 metri, chiusi con un passaggio impressionante di 27"16. La vera svolta, tuttavia, si è manifestata nella vasca di ritorno, dove Cerasuolo ha mantenuto un ritmo sensibilmente superiore rispetto a quello degli altri finalisti, dimostrando una gestione della gara e una resistenza fuori dal comune. Tale performance ha portato a un netto miglioramento del suo precedente record personale e a un tempo che, in un confronto diretto con l'ultima finale mondiale disputata a Singapore, gli avrebbe assicurato la prestigiosa medaglia di bronzo, sottolineando la caratura internazionale della sua prova.

Obiettivo Parigi: ambizioni europee

Il crono di 58"82 assume un significato ancora più profondo se si considera che rappresenta la seconda migliore prestazione mondiale stagionale, posizionandosi addirittura davanti a un'icona della disciplina come Adam Peaty. Questo traguardo non solo consolida la sua posizione nell'élite mondiale, ma lo proietta con concrete ambizioni verso gli imminenti Europei di Parigi. L'obiettivo per Cerasuolo potrebbe essere una storica doppietta nelle specialità dei 50 e 100 rana. Al momento, l'atleta sarà l'unico interprete azzurro a rappresentare l'Italia in questa specialità, avendo brillantemente centrato il tempo limite fissato a 59"6. Le prestazioni degli altri atleti italiani, come Federico Poggio (59"92) e Gabriele Mancini (59"98), pur essendo di buon livello, non hanno raggiunto la soglia richiesta per la qualificazione diretta, rendendo la presenza di Cerasuolo ancora più rilevante per la squadra nazionale.

Il contesto competitivo degli Assoluti

Già prima della finale, Simone Cerasuolo si era imposto all'attenzione generale, figurando come il primo iscritto nei 100 rana con un tempo di 58"81, segnale premonitore della sua imminente vittoria. La competizione ha visto schierati altri nomi importanti del panorama natatorio italiano, tra cui Gabriele Mancini, Alessandro Pinzuti e Alessandro Fusco, che hanno animato la sfida. È stata inoltre registrata l'assenza di Ludovico Viberti tra i partecipanti, un dettaglio che ha contribuito a definire il quadro della finale.